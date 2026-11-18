O Oλυμπιακός έπεσε από την ακρόπολη και βρήκε πορτοφόλι με λεφτά, πήρε νίκη – ανάσα, με τον Σάσα Βεζένκοφ να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Γράφει ο Γιώργος Ρουμελιώτης

Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν από τα ναδίρ στο ζενίθ μέσα σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Για την ακρίβεια μέσα σε δυο σουτ. Η λογική του χθεσινού παιχνιδιού σταμάτησε στον Μάνταρ και συνέχισε στο Βεζένκοφ. Κοινώς… καμία λογική σε τίποτα από τα δυο.

Ο φετινός Ολυμπιακός κινείται πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί την τρέχουσα σεζόν και αρνείται να πέσει.

Για να το πάρουμε από την αρχή, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ταξίδεψε στην Κύπρο με τις γνωστές απουσίες, στις οποίες η τελευταία που προστέθηκα είναι αυτή του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Άπαντες στον οργανισμό γνωρίζουν ότι το ρόστερ είναι μικρό, άλλωστε είναι πασίγνωστο πως οι Πειραιώτες είναι ενεργοί στην αγορά για παραπάνω από ένα παίκτη.

Στην Κύπρο, λοιπόν, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε μια ομάδα που ήταν ανήμπορη να σταματήσει τους «ερυθρόλευκους» όταν αυτοί βρήκαν ρυθμό, κάνοντας τα απλά. Ωστόσο το παιχνίδι της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ενέπνεε σιγουριά και ακόμα και η διψήφιες διαφορές (τύπου +10, +11) δεν έμοιαζε ασφαλείς.

Όσο ο Ολυμπιακός είχε φέρει το ματς στα μέτρα του στο πρώτο ημίχρονο δεν κινδύνευε από μια Μακάμπι που έβγαζε αφέλεια στο παιχνίδι της. Το ζητούμενο για τους Πειραιώτες ήταν το κατά πόσο θα αντέξουν στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς όπως ήταν λογικό, όσο πλησίαζε η ισραηλινή ομάδα το rotation θα έκλεινε.

Έτσι και έγινε. Οι παίκτες του Κάτας ανέβασαν την ένταση στο παιχνίδι τους και την πίεση στην άμυνα, ανάγκασαν τον Ολυμπιακό να σκοράρει μόλις 12π. στο τρίτο δεκάλεπτο και μπήκαν ξανά στην διεκδίκηση του ματς, την στιγμή που οι Πειραιώτες έμοιαζαν να μένουν από δυνάμεις, κάτι που φαινόταν και από τις κακές επιθέσεις.

Στο 4ο δεκάλεπτο τα πράγματα έγιναν χειρότερα για τον Ολυμπιακό, που πλέον αδυνατούσε να παίξει άμυνα, να πάει στα ριμπάουντ, αφήνοντας την Μακάμπι να κάνει ότι θέλει στο παρκέ. Ο Βεζένκοφ ήταν η μόνιμη πηγή σκορ για τους «ερυθρόλευκους» στην τελευταία περίοδο, ωστόσο φαινόταν πως η ζυγαριά έγερνε προς την Ισραηλινή ομάδα που έμοιαζε ένα κλικ πάνω σε όλους τους τομείς του ματς, από τους κουρασμένους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Η Μακάμπι αγκάλιασε τη νίκη, με τον Ολυμπιακό να μην προλαβαίνει καν να κάνει φάουλ στην τελευταία φάση, ωστόσο εκεί έκανε την εμφάνιση του ο… μάγος Μάνταρ. Με μια αδιανόητη απόφαση που - σε γκάφα θύμισε αυτή του Οκόμπο στο περιβόητο Μονακό – Παναθηναϊκός – αντί να αγκαλιάσει την μπάλα και να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, αποφάσισε να σουτάρει περιμένοντας πως θα του κάνουν φάουλ. Αυτή δεν έφτασε ποτέ στο καλάθι και με 1.2’’ στο χρονόμετρο έμεινε μια χαραμάδα αισιοδοξίας στους «ερυθρόλευκους».

Και αφού πριν αναφέραμε για μάγους. Ο Βεζένκοφ έκανε τον μάγο και 1.2’’ εμφάνισε την μπάλα από το πλάι – γωνία του κέντρου στο καλάθι, στέλνοντας το παιχνίδι στο έξτρα πεντάλεπτο.

Οι περισσότεροι παίκτες του Ολυμπιακού είχαν σκάσει. Η ομάδα του Κάτας αγκάλιασε για δεύτερη φορά τη νίκη, όταν ο Ουάλας με τρίποντο διαμόρφωσε το 95-91 27’’ πριν το φινάλε. Ο Βεζένκοφ αστόχησε σε μακρινό τρίποντο, ωστόσο ο Φουρνιέ βρέθηκε ως δια μαγείας στην γωνία μάζεψε το επιθετικό ριμπάουντ και σκόραρε για το 95-94, με 15’’ να μένουν για το φινάλε. Η Μακάμπι απλώς έπρεπε να βάλει την μπάλα στο παρκέ. Λάθος…

Ο Κόλσον δεν κατάφερε να πιάσει την… σπυριάρα μετά την επαναφορά του Μπόλντγουιν και ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία να «κλέψει» το παιχνίδι. Και το έκανε…

Ο Φουρνιέ ανέλαβε την επίθεση, έσπασε την μπάλα – χωρίς να έχει καλή ισορροπία – στον Τζόσεφ και αυτός πριν καλά – καλά την πιάσει σούταρε για τον «ερυθρόλευκο» θρίαμβο. Σουρεάλ καταστάσεις…

Ο Ολυμπιακός πήρε μια ανέλπιστη νίκη που βαθμολογικά θα φανεί στο άμεσο μέλλον. Ωστόσο τα αγωνιστικά προβλήματα των Πειραιωτών δεν μπορούν να κρυφτούν. Η ανάγκη για ενίσχυση είναι τεράστια, οι παίκτες είναι επιβαρυμένοι με πολλά λεπτά συμμετοχής και το τελευταίο που θέλουν να σκέφτονται στον οργανισμό είναι ένας ακόμα τραυματισμός.

Οι «ερυθρόλευκοι» διανύουν μια πολύ δύσκολη περίοδο, προσπαθούν να βρουν λύσεις και οι νίκες είναι αυτές που τους δίνουν ανάσα και ψυχολογία. Είναι δεδομένο πως θα έρθουν και κακές βραδιές.

Για τον Σάσα τι να πει κανείς. Ο MVP της περσινής σεζόν και καλύτερος παίκτης της Ευρώπης δείχνει ορισμένες φορές να κουβαλά μόνος του τον Ολυμπιακό, κάνοντας πράγματα εκτός λογικής, όπως και το χθεσινό τρίποντο. Έχοντας ακούσει τα μύρια όσα, ο Βεζένκοφ κλείνει τα αυτιά του και δουλεύει για βραδιές σαν τις