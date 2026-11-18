Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Η 8η αγωνιστική της Elite League επεφύλασσε συναρπαστικές αναμετρήσεις, με το στοιχείο των Ελλήνων και των ξένων παικτών να συνυπάρχει στα βραβεία των πολυτιμότερων, μετά από τρεις μέρες δράσης που εκ νέου… έκοβε την ανάσα.

Ο Ντόκτορ Μπράντλεϊ ήταν εκ των ηγετών στην επιστροφή της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου στις επιτυχίες με 74-65 έναντι των Σοφάδων ΒΙΚΟΣ Cola και αναδείχθηκε για δεύτερη φορά φέτος σε MVP της αγωνιστικής, συγκεντρώνοντας 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης με 19 πόντους (5/9 δ., 1/2 τρ., 6/11 β.), 14 ριμπάουντ, δύο ασίστ, τέσσερα κλεψίματα, μία τάπα, τρία λάθη και 12 κερδισμένα φάουλ σε 34:36 λεπτά συμμετοχής.

Ο Άγγελος Δαμιανός, από την πλευρά του, ήταν ο MVP Next Gen της 8ης αγωνιστικής, μετρώντας 15 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης με 16 πόντους (5/6 δ., 2/5 τρ.), τρία ριμπάουντ, μία ασίστ, ένα κλέψιμο, δύο λάθη και ένα κερδισμένο φάουλ σε 25:06 λεπτά συμμετοχής, με τον αρχηγό του Αμύντα να είναι κομβικός στο «διπλό» με 90-85 έναντι του Πανερυθραϊκού.

Οι «διπλοί» της αγωνιστικής:

Ντόκτορ Μπράντλεϊ (Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου): 19 πόντοι και 14 ριμπάουντ

Γιώργος Κογιώνης (Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου): 14 πόντοι και 14 ριμπάουντ

Μανώλης Ματαλιωτάκης (Ψυχικό): 12 πόντοι και 10 ριμπάουντ

Νίκος Καμάρας (Πανερυθραϊκός): 21 πόντοι και 11 ριμπάουντ

Γιορ Ανέι (Kerakoll ΑΓΕΧ): 17 πόντοι και 11 ριμπάουντ

Κρεγκ Βίκτορ (Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή): 12 πόντοι και 12 ριμπάουντ

Οι κορυφαίοι των αριθμών:

Πόντοι

1) Κουίνσι Αντερσον (Κόροιβος) 185

2) Ντέρεκ Σεντ Χίλερ (Πανερυθραϊκός) 164

3) Ριντ Νότατζ (Μέγαρα ΟΝΕΧ BC) 160

4) Νεμάνια Μανοΐλοβιτς (Αμύντας) 153

5) Τσαρλς Ο’ Μπάνον (Κόροιβος) 149

Ριμπάουντ

1) Γιώργος Κογιώνης (Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου) 78

2) Κρεγκ Βίκτορ (Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή) 75

3) Ντόκτορ Μπράντλεϊ (Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου) 74

4) Γιορ Ανέι (Kerakoll ΑΓΕΧ), Μηνάς Παπαγιάννης (Ψυχικό) 66

5) Τάιλερ Χάρις (Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola) 63

Ασίστ

1) Γιάννης Κομνιανίδης (Μέγαρα ΟΝΕΧ BC) 61

2) Ιάκωβος Μιλεντίγεβιτς (Ψυχικό) 47

3) Θοδωρής Τσαφαράς (Κόροιβος) 45

4) Βαγγέλης Μαυροειδάκος (Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola) 43

5) Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 41

Κλεψίματα

1) Σακ Μπιουκάναν (Πανώνιος Cosmorama Travel), Γιώργος Κολοφώτης (Μέγαρα ΟΝΕΧ BC) 18

2) Ντόκτορ Μπράντλεϊ (Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου), Κουίνσι Άντερσον (Κόροιβος) 16

3) Γιώργος Νώτης (Μαχητές Πειραματικό), Γιάννης Κομνιανίδης (Μέγαρα ΟΝΕΧ BC) 14

Κοψίματα

1) Γιορ Ανέι (Kerakoll ΑΓΕΧ) 24

2) Πέτρος Στεμπάρης (Γλαύκος Έσπερος) 12

3) Λάρι Ολαγίνκα (Πρωτέας Βούλας), Πέτρος Μελισσαράτος (Πανερυθραϊκός), Ρόμπερτ Χουγκάζ (Λαύριο – Αφοί Λιοσάτου) 9

Αξιολόγηση

1) Νεμάνια Μανοΐλοβιτς (Αμύντας) 180

2) Ντέρεκ Σεντ Χίλερ (Πανερυθραϊκός) 179

3) Κουίνσι Αντερσον (Κόροιβος) 178

4) Γιώργος Νώτης (Μαχητές Πειραματικό) 169

5) Ντόκτορ Μπράντλεϊ (Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου) 160