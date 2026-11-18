Εσωτερική διαμάχη προκύπτει τις τελευταίες εβδομάδες στα διοικητικά του Ηρακλή, με μετόχους της ΚΑΕ να έρχονται σε αντιπαράθεση με τον Τάσο Δίγκα, ο οποίος μέχρι την περσινή σεζόν ήταν ο επικεφαλής του τμήματος και παραμένει μέλος της ΚΑΕ.

Μέτοχοι της ΚΑΕ υποστηρίζουν πως ο κ. Δίγκας δεν επιτρέπει με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με τον ίδιο να προχωράει σε δημόσια τοποθέτηση και τους μετόχους της κυανόλευκης ΚΑΕ να απαντούν.

Δείτε αναλυτικά τις τοποθετήσεις του κ. Δίγκα και των υπολοίπων μετόχων της ΚΑΕ Ηρακλής:

«ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΓΚΑ

Μετόχου της ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ

Σχετικά με τις αναφορές στον Τύπο για τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που παρουσιάζουν τη στάση μου ως αιτία καθυστέρησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ και της εισροής χρημάτων στην ομάδα, οφείλω να αποκαταστήσω ορισμένα πραγματικά δεδομένα.

Δεν αντιτίθεμαι στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ούτε στην οικονομική και αγωνιστική ενίσχυση του ΗΡΑΚΛΗ. Αντιθέτως, θεωρώ αυτονόητη την ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης και σταθερότητας της ομάδας.

Εκείνο που ζητώ, με την ιδιότητά μου ως μετόχου, είναι να έχω προηγουμένως πλήρη ενημέρωση για τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας, τις υφιστάμενες υποχρεώσεις της, τον προγραμματισμό της αγωνιστικής περιόδου και τους όρους της σχεδιαζόμενης αύξησης κεφαλαίου, ώστε να μπορώ να τοποθετηθώ υπεύθυνα επί μιας τόσο σημαντικής εταιρικής απόφασης.

Για τον λόγο αυτό, στις 4.11.2026 υπέβαλα συγκεκριμένο έγγραφο αίτημα παροχής πληροφοριών ενόψει της Γενικής Συνέλευσης της 10.11.2026. Επειδή οι πληροφορίες αυτές δεν μου παρασχέθηκαν, άσκησα κατά τη συνέλευση το δικαίωμα αναβολής που προβλέπει ο νόμος, ζητώντας ως ημερομηνία συνέχισης την 30.11.2026.

Η ενέργειά μου αυτή δεν αποσκοπεί στη ματαίωση ή στην παρεμπόδιση της αύξησης κεφαλαίου. Αποσκοπεί αποκλειστικά στη διασφάλιση ότι οι μέτοχοι θα διαθέτουν την αναγκαία ενημέρωση πριν κληθούν να λάβουν μια τόσο σημαντική απόφαση.

Πέραν αυτού, πιστεύω ότι ο ΗΡΑΚΛΗΣ χρειάζεται μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που θα του εξασφαλίσει ουσιαστική οικονομική ισχύ και σταθερή αγωνιστική ανταγωνιστικότητα. Για τον λόγο αυτό, υποστηρίζω τη διερεύνηση της δυνατότητας εισόδου ισχυρού στρατηγικού επενδυτή, ακόμη και μέσω της μεταβίβασης της ΚΑΕ, θεωρώντας ότι μια τέτοια προοπτική πρέπει να εξεταστεί σοβαρά από όλους τους μετόχους, με γνώμονα πρωτίστως το συμφέρον και το μέλλον του ΗΡΑΚΛΗ και όχι προσωπικές επιδιώξεις.

Θεωρώ ότι η διαφάνεια, η πλήρης ενημέρωση και η υπεύθυνη συμμετοχή των μετόχων δεν αποτελούν εμπόδιο στην πρόοδο του ΗΡΑΚΛΗ. Αποτελούν προϋποθέσεις για τη σταθερή και βιώσιμη πορεία του.

Δεν πρόκειται να συμμετάσχω σε προσωπικές αντιπαραθέσεις, επιφυλασσόμενος ασφαλώς να ασκήσω κάθε νόμιμο δικαίωμά μου απέναντι σε ανακριβείς ή προσβλητικές αναφορές σε βάρος μου. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ είναι πάνω από οποιοδήποτε πρόσωπο και οποιαδήποτε διαφωνία. Αυτό που έχει σημασία είναι να λαμβάνονται οι αποφάσεις με γνώση, διαφάνεια και σεβασμό στους κανόνες εταιρικής λειτουργίας, με γνώμονα το συμφέρον του ΗΡΑΚΛΗ και τη διασφάλιση του καλύτερου δυνατού μέλλοντός του.

Θεσσαλονίκη, 17.11.2026.

Αναστάσιος Δίγκας

Μέτοχος της ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ».

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ

«ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απάντηση των μετόχων της ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ στη δήλωση του κ. Αναστασίου Δίγκα Θεσσαλονίκη, 18.11.2026

Με αφορμή τη χθεσινή δημόσια δήλωση του κ. Αναστασίου Δίγκα, οι υπόλοιποι μέτοχοι της ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ οφείλουμε – για πολλοστή φορά – να αποκαταστήσουμε την πραγματικότητα. Φαίνεται πως ορισμένοι έχουν αναπτύξει μια αξιοθαύμαστη ικανότητα να ξεχνούν όσα οι ίδιοι έκαναν, μόλις πάψουν να τους βολεύουν.

1. Αποχή από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο κ. Δίγκας δεν είναι «απλώς» μέτοχος. Εξακολουθεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ. Από την τελευταία Γενική Συνέλευση έχει προσκληθεί σε όλες τις συνεδριάσεις του ΔΣ και δεν έχει προσέλθει σε καμία. Εκεί ακριβώς είχε κάθε δυνατότητα να ενημερωθεί για τα οικονομικά στοιχεία και να συμμετάσχει στις αποφάσεις. Η ίδια πλήρης απουσία καταγράφεται και στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γυμναστικού Συλλόγου ΗΡΑΚΛΗΣ. Η εκούσια αποχή δεν συνιστά αποκλεισμό. Συνιστά επιλογή. Και είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό πώς η συνειδητή απουσία μετατρέπεται ξαφνικά σε «έλλειμμα διαφάνειας», ακριβώς τη στιγμή που κάποιος αποφασίζει ότι του είναι χρήσιμη.

2. Το αίτημα παροχής πληροφοριών. Το άρθρο 141 παρ. 6 και 7 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 12 του Καταστατικού προβλέπουν ξεκάθαρα την παροχή πληροφοριών κατά τη Γενική Συνέλευση, όχι πριν από αυτήν. Ο κ. Δίγκας το γνωρίζει άριστα, αφού με την επιστολή του της 4.11.2026 ζήτησε ρητά ενημέρωση «κατά τη Γενική Συνέλευση της 10.11.2026». Σήμερα, όμως, απαιτεί κάτι διαφορετικό. Προφανώς η μνήμη είναι επιλεκτική. Υπενθυμίζουμε ότι στις τρεις αυξήσεις κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκαν επί προεδρίας του, ο ίδιος δεν παρείχε στους μετόχους καμία απολύτως ενημέρωση για οικονομικά στοιχεία πριν από τη Γενική Συνέλευση. Σήμερα απαιτεί από τους άλλους αυτό που ο ίδιος δεν έπραξε ποτέ. Η συνέπεια, όπως φαίνεται, είναι έννοια που ισχύει μόνο για τους υπόλοιπους.

3. Η αναβολή και η πώληση των μετοχών του. Στις 13.10.2026, ενόψει της αύξησης κεφαλαίου, ο κ. Δίγκας ενημέρωσε γραπτώς μέτοχο της ΚΑΕ ότι βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης των μετοχών του και ότι δεν επιθυμεί καμία αλλαγή στη μετοχική σύνθεση έως την ολοκλήρωσή της. Το δικαίωμά του να ζητήσει αναβολή δεν αμφισβητείται. Η συνέπεια, όμως, είναι απολύτως συγκεκριμένη: η χρηματοδότηση της ομάδας καθυστερεί κατόπιν δικού του αιτήματος. Όταν κάποιος πουλάει και ταυτόχρονα μπλοκάρει, η πρόθεση γίνεται μάλλον ξεκάθαρη – εκτός κι αν θεωρούμε ότι η καθυστέρηση της ομάδας είναι απλώς ένα ευτυχές παράπλευρο όφελος.

4. Η προηγούμενη αύξηση κεφαλαίου. Ο κ. Δίγκας δηλώνει ότι αναγνωρίζει την ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης της ομάδας. Δεν συμμετείχε ωστόσο στην προηγούμενη αύξηση, η οποία κάλυψε υποχρεώσεις της χρήσης. κατά την οποία ήταν ο ίδιος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. Την κάλυψαν αποκλειστικά οι υπόλοιποι και νέοι μέτοχοι. Η αναγνώριση της ανάγκης, χωρίς συμμετοχή στην κάλυψή της, παραμένει απλώς αναγνώριση. Ίσως η πιο εύκολη μορφή στήριξης.

5. Τα λογιστικά αρχεία. Επί προεδρίας του, και κατ’ απαίτησή του, τη λογιστική παρακολούθηση της ΚΑΕ ανέλαβε ο λογιστής της δικής του εταιρείας. Ο συγκεκριμένος λογιστής δεν έχει παραδώσει έως σήμερα τα σχετικά αρχεία στον νέο λογιστή της ΚΑΕ. Η μη παράδοση αρχείων που ο ίδιος επέλεξε να τηρούνται εκτός εταιρείας δεν αποτελεί ακριβώς δείγμα διαφάνειας. Ή, αν προτιμάτε, αποτελεί ένα ιδιαίτερα πρωτότυπο μοντέλο «διαφάνειας». Η θέση μας Οι απόψεις περί στρατηγικής και στρατηγικού επενδυτή κατατίθενται στο Διοικητικό Συμβούλιο, όχι στον Τύπο. Καλούμε τον κ. Δίγκα να προσέλθει στις συνεδριάσεις του και στη Γενική Συνέλευση της 30.11.2026, όπου θα λάβει απάντηση σε κάθε ερώτημά του – αρκεί, βέβαια, να είναι παρών. Η παρουσία, όπως φαίνεται, δεν είναι πάντα αυτονόητη. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ χρειάζεται έμπρακτη στήριξη και ανάληψη ευθυνών, όχι διακηρύξεις. Και σίγουρα δεν χρειάζεται μαθήματα υπεύθυνης συμμετοχής από όσους επιλέγουν συστηματικά να μη συμμετέχουν – και μετά να διδάσκουν τους υπόλοιπους πώς γίνεται σωστά.

Οι μέτοχοι της ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ

Παύλος Τσακίρης

Χρήστος Γκούλιος

Κωνσταντίνος Μωραΐτης

Ευάγγελος Τζάμος

Άγγελος Σιώπης».