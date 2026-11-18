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Χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες, η ΑΕΚ επικράτησε με το ευρύ 46-27 της ΧΑΝΘ στο «Γ. Κασιμάτης», επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό της για την 9η αγωνιστική της Handball Premier

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε η ΑΕΚ την εντός έδρας αναμέτρηση με τη ΧΑΝΘ, φτάνοντας σε μια άνετη νίκη με 46-27, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα από τα πρώτα λεπτά.

Η ομάδα του Αλέξη Αλβανού μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση και περιορίζοντας παράλληλα τις επιλογές των φιλοξενούμενων. Οι «κιτρινόμαυροι» προηγήθηκαν με 9-2 στο πρώτο δεκάλεπτο, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις τους.

Η διαφορά συνέχισε να μεγαλώνει, με την Ένωση να φτάνει στο 16-7 στο 20ό λεπτό και να διατηρεί τον ίδιο ρυθμό μέχρι την ανάπαυλα, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα έντεκα τερμάτων (23-12).

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς η ΑΕΚ δεν επέτρεψε στη ΧΑΝΘ να μειώσει ουσιαστικά την απόσταση. Με επιθετική πολυφωνία και αρκετούς παίκτες να συνεισφέρουν στο σκοράρισμα, οι γηπεδούχοι ανέβασαν τη διαφορά στο 30-17 και ακολούθως στο 38-21.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι «κιτρινόμαυροι» ξεπέρασαν και το όριο των 40 τερμάτων, φτάνοντας τελικά στο 46-27 και ολοκληρώνοντας με εμφατικό τρόπο την αναμέτρηση.

Πρώτος σκόρερ για την ΑΕΚ ήταν ο Μπατής με επτά τέρματα, ενώ από έξι σημείωσαν οι Χαριτωνίδης και Ζεναντί. Για τη ΧΑΝΘ, Ζακί και Δούκας πέτυχαν από επτά γκολ.

Τα πεντάλεπτα: 5-1, 9-2, 13-5, 16-7, 20-9, 23-12 (ημ.), 26-16, 30-17, 34-19, 38-21, 43-24, 46-27.

ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός): Αραμπατζής 2, Ματσουόκα 2, Μπατής 7, Παπαδιονυσίου 3, Μπάρος 4, Τοριάνι 5, Κουκουλάς 3, Σαφράνκο 2, Βάρπε, Οκάνια 1, Χαριτωνίδης 6, Κόβασιτς 3, Βίστοροπ 1, Ματέους, Σικολά 1, Ζεναντί 6.

ΧΑΝΘ (Κωνσταντίνος Τούτσης): Σκούφας 4, Σιώκας 1, Τσαγγάλης 1, Αγαθονίκος Α. 1, Αγαθονίκος Π. 3, Σλατιέλ, Τσιόλας, Μπαλτσιώτης, Παναγιωτίδης 2, Μαμούρης 1, Γεωργιάδης, Ζακί 7, Κωνσταντινίδης, Δούκας 7, Κυριακίδης.