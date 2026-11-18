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Ο 20χρονος μέσος της Κορίνθιανς (συνδέεται μεταγραφικά με τον Ολυμπιακό) πραγματοποίησε τις δύο πρώτες εμφανίσεις του με τη «Σελεσάο» απέναντι σε Ιαπωνία και Σιγκαπούρη. Τι έγραψαν τα βραζιλιάνικα media για το ντεμπούτο του, τα δυνατά χαρακτηριστικά και τις αδυναμίες που παρουσίασε.

Το όνομα του Αντρέ Λουίζ βρίσκεται στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού, με τον 20χρονο χαφ της Κορίνθιανς να αποτελεί μια περίπτωση που επανασυνδέεται με τους «ερυθρόλευκους», έπειτα από το πρώτο...story του περασμένου καλοκαιριού,

Την ώρα που το μέλλον του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή συγκεντρώνει ενδιαφέρον ενόψει της επερχόμενης χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, εσχάτως οι δύο πρώτες εμφανίσεις του με τη φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας προσφέρουν νέα στοιχεία για την αγωνιστική του αξία και τις προοπτικές εξέλιξης.

Ο νεαρός χαφ πήρε το βάπτισμα του πυρός από τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Κάρλο Αντσελότι στα φιλικά με την Ιαπωνία (14 Νοεμβρίου) και τη Σιγκαπούρη (17 Νοεμβρίου) με τα media της πατρίδας του να περνούν από το μικροσκόπιο την παρουσία του, καταγράφοντας τόσο τα θετικά χαρακτηριστικά, όσο και τις αδυναμίες που παρουσίασε με το εθνόσημο στο στήθος.

Ιαπωνία: Το δύσκολο ξεκίνημα και η αντίδραση

Η απόφαση του Αντσελότι να χρησιμοποιήσει τον Αντρέ Λουίζ στο αρχικό σχήμα της Βραζιλίας απέναντι στην Ιαπωνία, αποτέλεσε μία από τις ενδιαφέρουσες επιλογές του Ιταλού τεχνικού. Ο μέσος της Κορίνθιανς αγωνίστηκε για 59 λεπτά στην ήττα με 3-2, έχοντας ρόλο στην αριστερή πλευρά του άξονα, με δυνατότητα να προωθείται και να υποστηρίζει τις επιθετικές ενέργειες.

Σύμφωνα με τις περιγραφές των ΜΜΕ στη Βραζιλία, το ξεκίνημά του δεν ήταν ιδανικό. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής έδειξε αρχικά νευρικότητα, υπέπεσε σε λάθη στις μεταβιβάσεις και έχασε την κατοχή σε ορισμένες περιπτώσεις, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες απέναντι στην πίεση των Ιαπώνων.

Σταδιακά βρήκε καλύτερο ρυθμό, άρχισε να συμμετέχει περισσότερο στην κυκλοφορία και παρουσίασε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις κινήσεις του με την μπάλα.

Η σημαντικότερη προσωπική του στιγμή ήρθε προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όταν επιχείρησε διαγώνιο σουτ και ανάγκασε τον Ιάπωνα τερματοφύλακα Σουζούκι σε σημαντική επέμβαση.

Μια φάση που αναδείχθηκε ιδιαίτερα στα βραζιλιάνικα ρεπορτάζ, καθώς ανέδειξε την ικανότητά του να πατάει στην αντίπαλη περιοχή και να γίνεται απειλητικός.

Η θετική αποτίμηση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αξιολόγηση του «UOL», που βαθμολόγησε τον Αντρέ Λουίζ με 6,5, αναγνωρίζοντας τη θετική παρουσία του, παρά την ήττα της Βραζιλίας.

Το βραζιλιάνικο μέσο στάθηκε κυρίως στην αντίδραση του νεαρού μέσου μετά το δύσκολο ξεκίνημα. Επισήμανε ότι στην αρχή αντιμετώπισε προβλήματα στην κυκλοφορία της μπάλας και υπέπεσε σε αβίαστα λάθη, ωστόσο στη συνέχεια βελτίωσε αισθητά την εικόνα του.

Στα θετικά στοιχεία της εμφάνισής του καταγράφηκαν η διάθεση να προωθεί το παιχνίδι, η ικανότητα να μεταφέρει την μπάλα με ταχύτητα και η προσπάθειά του να συμμετέχει ενεργά στις επιθετικές ενέργειες.

Οι ανακτήσεις και η δημιουργία

Από την πλευρά του, το «Globo Esporte» επικεντρώθηκε περισσότερο στις επιμέρους αγωνιστικές ενέργειες του ποδοσφαιριστή της Κορίνθιανς.

Πέρα από την τελική προσπάθεια του α΄ ημιχρόνου, το βραζιλιάνικο μέσο ανέδειξε και τη συμμετοχή του σε μια ακόμη επικίνδυνη φάση όταν τροφοδότησε τον Ραφίνια μέσα στην περιοχή, με τον τελευταίο να υποχρεώνει τον Ιάπωνα τερματοφύλακα σε δύσκολη επέμβαση.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στη συνεισφορά του στις ανακτήσεις της μπάλας και στις αμυντικές παρεμβάσεις, στοιχεία που αποτελούν σημαντικό κομμάτι του αγωνιστικού του προφίλ.

Δεν παρέλειψε ωστόσο, να επισημάνει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη διαχείριση της πίεσης, κυρίως όταν οι Ιάπωνες έκλειναν τους διαθέσιμους χώρους και τον υποχρέωναν να παίρνει γρήγορες αποφάσεις.

«Διακριτική εμφάνιση, αλλά με προσωπικότητα»

Πιο συγκρατημένη ήταν η αξιολόγηση του «Lance» που χαρακτήρισε διακριτική την πρώτη παρουσία του Αντρέ Λουίζ με τη φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας.

Σύμφωνα με τα στατιστικά που παρουσίασε, ο 20χρονος μέσος ολοκλήρωσε 10 από τις 13 μεταβιβάσεις του, καταγράφοντας ποσοστό επιτυχίας 77%, ενώ είχε μία τελική προσπάθεια στον στόχο.

Παρότι δεν κατάφερε να επιβληθεί στον χώρο του κέντρου, το συγκεκριμένο μέσο αναγνώρισε ότι έδειξε δύναμη, διάθεση συμμετοχής και προσωπικότητα, επιχειρώντας να βοηθήσει τόσο στην ανάπτυξη όσο και στο αμυντικό κομμάτι.

Η γενικότερη προσέγγιση ήταν ότι ο νεαρός ποδοσφαιριστής παρουσίασε ενδιαφέροντα στοιχεία, αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη συνέπεια και καλύτερη διαχείριση της μπάλας.

Σιγκαπούρη: Περιορισμένος χρόνος και αντιδράσεις

Η δεύτερη συμμετοχή του Αντρέ Λουίζ με τη «Σελεσάο» είχε εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Στο εκτός έδρας φιλικό απέναντι στη Σιγκαπούρη (17 Νοεμβρίου) ο ποδοσφαιριστής της Κορίνθιανς πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 80ό λεπτό, αντικαθιστώντας τον Ραγιάν.

Η Βραζιλία είχε ήδη διαμορφώσει το τελικό 7-0 και ο νεαρός μέσος δεν είχε ουσιαστικά τον απαιτούμενο χρόνο για να παρουσιάσει περισσότερα στοιχεία του παιχνιδιού του.

Παρεμπιπτόντως, καταγράφηκαν αντιδράσεις των φίλων της Κορίνθιανς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εκφράστηκε δυσαρέσκεια για τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του.

Αρκετοί οπαδοί θεωρούσαν ότι άξιζε περισσότερες ευκαιρίες, ιδιαίτερα σε μια αναμέτρηση όπου η Βραζιλία είχε εξασφαλίσει από νωρίς τη νίκη.