Ανακοίνωση εξέδωσε ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ) μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στην παράταση (97-95) επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο κλειστό γυμναστήριο της Λεμεσού «Σπύρος Κυπριανού».

«Το συγκλονιστικότερο, μέχρι στιγμής, παιχνίδι της φετινής Ευρωλίγκας πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο!» ανέφερε στη σχετική ανακοίνωσή του ο ΚΟΑ, προσθέτοντας πως «η επένδυση στο "Σπύρος Κυπριανού" αποδίδει καρπούς».

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ χρησιμοποιεί εδώ και λίγες εβδομάδες ως έδρα της το ανακαινισμένο κλειστό γυμναστήριο «Σπύρος Κυπριανού», στο οποίο διεξήχθησαν οι αγώνες ενός ομίλου στο Ευρωμπάσκετ του 2025, στον οποίο μετείχαν η εθνική Ελλάδας και η εθνική Κύπρου ως «οικοδέσποινα».

Στη σχετική ανακοίνωση του ΚΟΑ αναφέρεται: «Το συγκλονιστικότερο, μέχρι στιγμής, παιχνίδι της φετινής Ευρωλίγκας πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο! Ο Ολυμπιακός Πειραιώς επιβλήθηκε της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ανακαινισμένο Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού», σε μια πραγματική μπασκετική πανδαισία που επιβεβαίωσε τις μεγάλες δυνατότητες της χώρας μας να φιλοξενεί κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις.

Η χθεσινή αναμέτρηση -στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστουδουλίδη και του Προέδρου του ΚΟΑ κ. Γιάννη Ιωάννου- αποτελεί ακόμη μία έμπρακτη απόδειξη ότι η σημαντική επένδυση που πραγματοποίησαν ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού και η Πολιτεία με την αναβάθμιση του «Σπύρος Κυπριανού» για τη φιλοξενία του Ευρωμπάσκετ 2025 αποδίδει καρπούς.

Η ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός του σταδίου δεν αποτέλεσαν μια επένδυση με προσωρινό ορίζοντα, που θα εξυπηρετούσε αποκλειστικά τις ανάγκες μιας μεγάλης διοργάνωσης. Αντίθετα, στόχος ήταν η δημιουργία μιας σύγχρονης αθλητικής υποδομής, ικανής να συνεχίσει να αξιοποιείται και μετά την ολοκλήρωση του Ευρωμπάσκετ, προσελκύοντας σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις και ομάδες ευρωπαϊκού επιπέδου.

Σήμερα, η παρουσία της Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία χρησιμοποιεί το «Σπύρος Κυπριανού» ως έδρα της για τη φετινή αγωνιστική περίοδο της Ευρωλίγκας, επιβεβαιώνει στην πράξη αυτή τη στρατηγική επιλογή. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ αγωνίζονται την Κύπρο, προσφέροντας μοναδικές αθλητικές εμπειρίες στο κυπριακό κοινό και αναδεικνύοντας τη χώρα μας ως έναν αξιόπιστο προορισμό για τη φιλοξενία κορυφαίων αθλητικών γεγονότων.

Τα οφέλη εκτείνονται πέρα από τα όρια του αθλητισμού. Πέρα από τα προφανή οικονομικά οφέλη, προβάλλεται διεθνώς η Κύπρος και δημιουργούνται νέες προοπτικές για τον αθλητικό τουρισμό.

Για τον ΚΟΑ, η αξιοποίηση των αθλητικών υποδομών αποτελεί βασική προτεραιότητα. Η δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων αποκτά πραγματικό νόημα όταν αυτές παραμένουν ενεργές, φιλοξενούν σημαντικές διοργανώσεις και προσφέρουν διαρκή οφέλη στην κοινωνία.

Το Ευρωμπάσκετ 2025 ήταν η αρχή. Η φετινή παρουσία της Ευρωλίγκας στην Κύπρο είναι η συνέχεια και η καλύτερη επιβεβαίωση ότι μπορούμε να φιλοξενούμε μεγάλα αθλητικά γεγονότα».