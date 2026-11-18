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Οι Γιούτα Τζαζ δεν σκοπεύουν να βιαστούν για την απόκτηση νέου παίκτη μέσω trade, παρά τα σημαντικά προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζουν στη γραμμή των ψηλών.

Συγκεκριμένα, η ομάδα έχει χάσει τους Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ, Λάουρι Μάρκανεν και Γιουσούφ Νούρκιτς, με τις απουσίες τους να δημιουργούν σημαντικά κενά στη frontcourt.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μαρκ Στέιν, οι Τζαζ προσανατολίζονται σε μια πιο προσεκτική διαχείριση της κατάστασης, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, αντί να προχωρήσουν άμεσα σε κάποια ανταλλαγή για την ενίσχυση του ρόστερ τους.

Έτσι, η Γιούτα αναμένεται να εμπιστευτεί τις εσωτερικές λύσεις που διαθέτει και να αξιολογήσει την κατάσταση πριν αποφασίσει αν θα χρειαστεί να αναζητήσει κάποια προσθήκη στην αγορά.