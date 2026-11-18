Ο Παναγιώτης Φασούλας παρουσίασε τις θέσεις του ενόψει των εκλογών της ΕΟΚ και έριξε «βολές» προς τον Βαγγέλη Λιόλιο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Βαγγέλη Λιόλιο: «Τα πρακτικά των Διοικητικών Συμβουλίων δεν δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Δεν έχω τίποτα προσωπικό με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά με ενοχλεί το γεγονός ότι δεν παραιτηθήκατε όλοι την επόμενη μέρα, ώστε να προχωρήσουμε με την επόμενη διοίκηση.



Στο τέταρτο ή πέμπτο Διοικητικό Συμβούλιο κατάλαβα ότι μαζευόμασταν για να ακούμε τους δεκάρικους του κυρίου Λιόλιου. Πήγα στον εισαγγελέα και ζήτησα να ανοίξουν οι διάλογοι του κυρίου Τσάπα με τον κύριο Λιόλιο».



Για τη διαιτησία και τις αλλαγές που προτείνει: «Στους 18 μήνες που έρχονται δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Μπορούμε, όμως, να φέρουμε την απόλυτη διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας της ελληνικής διαιτησίας, ώστε οι διαιτητές να παίζουν για τον εαυτό τους.



Οι αξιολογήσεις πρέπει να είναι δημόσιες και φανερές το ίδιο βράδυ. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τις ποινές. Ζούμε σε ένα καθεστώς σιωπηρών τιμωριών. Κανείς δεν ξέρει γιατί ένας διαιτητής τιμωρείται. Πρέπει να υπάρχει δημόσια τιμωρία ή αποκλεισμός. Το ίδιο ισχύει ακόμη και για τους βιντεοπαρατηρητές.



Το 5% είναι η GBL και το υπόλοιπο 95% είναι οι μικρότερες κατηγορίες. Η συνολική βαθμολογία πρέπει να βοηθά τους διαιτητές να διατηρούν τη θέση τους, όπως συμβαίνει με τους παίκτες και τους προπονητές. Οι διαιτητές, όμως, πηγαίνουν μόνο προς τα πάνω. Έχουμε 150 διαιτητές στην Α1 και η πορεία τους είναι μόνο ανοδική.



Πρέπει να απασχολήσει τους διαιτητές το γιατί δεν τους εμπιστεύεται κανείς για να τους καλέσει σε ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μόνο ο Πουρσανίδης έχει κληθεί. Ο διαιτητής πρέπει να παίζει για τον εαυτό του, να προσπαθεί να πάρει καλό βαθμό ακόμη και από την ομάδα που χάνει».



Για τα οικονομικά της Ομοσπονδίας και τις καταγγελίες του: «Όσον αφορά τα οικονομικά, δεν καταλάβαμε ποτέ τι χρήματα διαχειρίζεται η Ομοσπονδία. Για ένα μπάτζετ 15 εκατομμυρίων, κάποιοι πήγαν φυλακή. Εύχομαι ειλικρινά να αθωωθούν και τους παρακαλώ να μην έχουν ξανά σχέση με τον χώρο μας.



Έδιωξαν ανθρώπους από τον χώρο που δεν έπρεπε να φύγουν. Η ΕΣΚΑΝΑ παραλίγο να καταστραφεί. Δεν δόθηκαν ποτέ χρήματα και δεσμεύτηκαν λογαριασμοί. Αυτά πρέπει να τελειώσουν. Αυτά είναι που με καταρρακώνουν όταν βλέπω να συμβαίνουν στο μπάσκετ.



Εμείς, και βλέπω εδώ τον Νίκο Λινάρδο και τον Παναγιώτη Γιαννάκη, ό,τι φτιάξαμε το κάναμε μέσα από το μπάσκετ. Άλλοι ασχολήθηκαν επειδή ήταν η κονόμα τους».



Για τους προπονητές των εθνικών ομάδων και το σχολικό πρωτάθλημα: «Θέλουμε να τελειώσουμε με το καθεστώς στο οποίο ένας προπονητής εργάζεται ταυτόχρονα σε εθνικές ομάδες ή αναπτυξιακές εθνικές ομάδες και σε σύλλογο. Είδαμε και τα χάλια με το σχολικό πρωτάθλημα, όπου αδικούνται παιδιά».



Για την υποψηφιότητά του και τις εκλογές της ΕΟΚ: «Έχω απαντήσει ότι δεν θα ήμουν συνεπής εάν έκανα κατ’ ιδίαν συζητήσεις και έστελνα μηνύματα. Είμαι ο Παναγιώτης Φασούλας, υποψήφιος πρόεδρος για την Ομοσπονδία. Πιστεύετε ότι, για όσους έχουμε περάσει από το μπάσκετ, αυτό προσθέτει κάτι στην ιστορία μας; Δεν προσθέτει τίποτα.



Θέλουμε να κάνουμε το μπάσκετ αξιοκρατικό στα μάτια των πολιτών. Αυτή τη στιγμή οι εξελίξεις απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Έγιναν δύο εκλογές στις οποίες θεωρώ ότι μας έκλεψαν. Οι νικητές είναι στη φυλακή και οι χαμένοι είμαστε εδώ».