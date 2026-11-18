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Τα δεδομένα στο αριστερό άκρο της ομάδας από τη γειτονική χώρα και το μεταγραφικό παρελθόν του Γκανέζου παίκτη του ΠΑΟΚ με Γαλατασαράι και Φενέρμπαχτσε.

Στο μεταγραφικό ρεπορτάζ της Αλάνιασπορ κυκλοφορεί ο Ράχμαν Μπάμπα, μέσω δημοσιεύματος του «Africafoot» που υποστηρίζει ότι η τουρκική ομάδα έχει προσεγγίσει τον αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ και περιμένει την απάντησή του ενόψει Ιανουαρίου.

Το συμβόλαιο του 32χρονου Γκανέζου με τον Δικέφαλο του Βορρά, ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2027.

Ποια είναι τα δεδομένα στην αριστερή πλευρά της Αλάνιασπορ και γιατί θα μπορούσε να εξετάζει την περίπτωση του Μπάμπα;

Ο Οζντεμίρ και ο Ντικ

Η Αλάνιασπορ διαθέτει δύο ποδοσφαιριστές στο υπάρχον ρόστερ που καλύπτουν το αριστερό άκρο της άμυνας κι ενώ ο Πορτογάλος τεχνικός της ομάδας, Ζοάο Περέιρα, δείχνει ανά διαστήματα προτίμηση σε διάταξη με τριάδα από στόπερ στην αμυντική γραμμή.

Ο 25χρονος Γιουσούφ Οζντεμίρ (φωτ.) μετρά επτά συμμετοχές και 208 λεπτά στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028.

Στο παρελθόν είχε συνδεθεί μεταγραφικά με τη Γαλατασαράι, χωρίς να προκύπτει κάποια πρόσφατη εξέλιξη για πιθανή αποχώρησή του.

Η δεύτερη επιλογή είναι ο 22χρονος Σαχίν Ντικ (φωτ.),που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την Γκιρεσουνσπόρ, υπογράφοντας πενταετές συμβόλαιο έως το 2031. Μέχρι τώρα πάντως, δεν είχε καταγράψει καμία επίσημη συμμετοχή και μάλιστα σε όλα τα παιχνίδια έχει βρεθεί εκτός αποστολής!

Με τον Οζντεμίρ να έχει περιορισμένο χρόνο συμμετοχής και τον Ντικ βρίσκεται με...διαρκείας στην εξέδρα, η αναζήτηση ενός έμπειρου αριστερού μπακ έχει αγωνιστική λογική εν όψει Ιανουαρίου.

Γαλατασαράι και Φενέρμπαχτσε

Η Αλάνιασπορ δεν είναι η πρώτη τουρκική ομάδα που συνδέεται μεταγραφικά με τον Μπάμπα.

Τον Σεπτέμβριο του 2017 κι όταν ο Γκανέζος ανήκε στην Τσέλσι, είχε προταθεί ως δανεικός στη Γαλατασαράι η οποία δεν προχώρησε λόγω επιφυλάξεων για την αγωνιστική του κατάσταση μετά τον τραυματισμό του.

Παρεμπιπτόντως μάλιστα, τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, ο τότε μάνατζέρ του, Σάσα Έμπαχερ, επιβεβαίωσε επαφές με τουρκικούς συλλόγους, ενώ τον Ιανουάριο του 2018 το όνομα του Μπάμπα συνδέθηκε εκ νέου με Γαλατασαράι και Φενέρμπαχτσε.

Το 2022 προέκυψαν καινούργια σενάρια για τη Γαλατασαράι με αφορμή ταξίδι του στην Κωνσταντινούπολη, τα οποία όμως διέψευσε ο ίδιος.

Η Αλάνιασπορ και το ελληνικό παρελθόν

Η Αλάνιασπορ διατηρεί ιδιαίτερη σχέση με το ελληνικό ποδόσφαιρο, έχοντας συνεργαστεί στο παρελθόν με τους Τάσο Μπακασέτα, Μανώλη Σιώπη, Γιώργο Τζαβέλλα, Γιάννη Μανιάτη και Ευθύμη Κουλούρη.

Το περασμένο καλοκαίρι απέκτησε επίσης ως δανεικό από την ΑΕΚ τον Πάολο Φερνάντες, συνεχίζοντας τις μεταγραφικές συναλλαγές με ελληνικούς συλλόγους.

Μένει να φανεί αν το ενδιαφέρον που αποδίδεται στην Αλάνιασπορ για τον Μπάμπα θα αποκτήσει ουσιαστική συνέχεια τον Ιανουάριο ή θα προστεθεί στις προηγούμενες τουρκικές μεταγραφικές ιστορίες του Γκανέζου που δεν προχώρησαν.