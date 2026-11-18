Με εντεκάδα θα παραταχθεί η ΑΕΚ κόντρα στην Φάλκο για την 4η αγωνιστική του BCL, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να έχει στην διάθεση του τον Φιζέλ

Η ΑΕΚ υποδέχεται στην Sunel Arena την Φάλκο για την 4η αγωνιστική του BCL, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να έχει για ακόμα μια φορά γεμάτο απουσίες το απουσιολόγιο του.

Συγκεκριμένα η Ένωση δεν μπορεί να υπολογίζει στους Σκορδίλη, Μπράουν, Λεκαβίτσιους και Ουίλιαμς, ενώ στα θετικά είναι η επιστροφή του Φιζέλ. Παράλληλα ο Κατσίβελης παρά το γεγονός ότι αισθάνεται ενοχλήσεις στους γλουτούς, σφίγγει τα δόντια και αγωνίζεται.



Αναλυτικά η 11άδα της ΑΕΚ:



ΑΕΚ (Σάκοτα): Κατσίβελης, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Φίζελ, Γυμνόπουλος, Χαρτώνας, Τζόσεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης, Ερτέλ.