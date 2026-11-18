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Η ΠΑΕ Λεβαδειακός έβγαλε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Ατρόμητο, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι η διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League με αντίπαλο τον Ατρόμητο Αθηνών στο Δημοτικό Στάδιο «Λάμπρος Κατσώνης» (22/11, 16:00) ξεκινάει αύριο, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου.

Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν ως εξής:

ΘΥΡΑ ΤΙΜΗ 1, 3 15€ 1, 3-Παιδικά (από το 2013 έτος γεννήσεως) ΔΩΡΕΑΝ 2 40€ 2-Παιδικά 20€

*Για την είσοδο στο γήπεδο είναι απαραίτητο οι φίλαθλοι να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης.

Η διάθεση των εισιτηρίων για τους γηπεδούχους θα γίνεται:

μέσω του APOL STORE

(Πέμπτη 09:00-14:00 και 18:00-20:30 //

Παρασκευή 09:00-14:00 και 18:00-20:30 //

ΚΥΡΙΑΚΗ– ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΑ 09:00-15:00)

Η στήριξή σου ανταμείβεται!

Όσοι φίλαθλοι βρεθούν στο γήπεδο και στηρίξουν την ομάδα μας στον αγώνα απέναντι στον Ατρόμητο, μπαίνουν αυτόματα σε μεγάλη κλήρωση για ένα μοναδικό δώρο!

Γεμίζουμε το γήπεδο, στηρίζουμε την ομάδα μας και διεκδικούμε ένα μεγάλο δώρο!

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυμίζουμε στους φιλάθλους μας ότι δεν θα υπάρξει δυνατότητα έκδοσης εισιτηρίων στο γκισέ του γηπέδου.

! ΤΑ ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ !

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου, του αριθμού ΑΜΚΑ, καθώς και του αριθμού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του κάθε φιλάθλου.

Κατά την αγωνιστική περίοδο 2026/2027, σύμφωνα με τη σχετική κυβερνητική απόφαση, δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής gr Wallet στη συσκευή του κινητού τηλεφώνου των φιλάθλων. Η εγκατάσταση της συγκεκριμένης εφαρμογής, ως εκ τούτου, αποτελεί βασική προϋπόθεση εισόδου στο γήπεδο. Για να κατεβάσετε την εφαρμογή Gov.gr Wallet, η οποία είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, είναι απαραίτητη η χρήση των προσωπικών κωδικών taxis net/web banking, καθώς και η κατοχή επιβεβαιωμένου κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.). Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι μπορούν να το κάνουν εδώ.

στη συσκευή του κινητού τηλεφώνου των φιλάθλων. Η εγκατάσταση της συγκεκριμένης εφαρμογής, ως εκ τούτου, αποτελεί βασική προϋπόθεση εισόδου στο γήπεδο. Για να κατεβάσετε την εφαρμογή Gov.gr Wallet, η οποία είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, είναι απαραίτητη η χρήση των προσωπικών κωδικών taxis net/web banking, καθώς και η κατοχή επιβεβαιωμένου κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.). Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι μπορούν να το κάνουν εδώ. Θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στο γεγονός ότι τα δηλωθέντα στοιχεία στην πλατφόρμα της Ticketmaster της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά που θα δηλωθούν προς ταυτοποίηση στην εφαρμογή Ggr Wallet.

Αναφορικά με την ταυτοποίηση των κατοίκων του εξωτερικού στην εφαρμογή Ggr Wallet μέσω της επιλογής ‘’Event Tickets’’, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από κατόχους διαβατηρίων NFC τεχνολογίας ή νέων ταυτοτήτων NFC τεχνολογίας. Ο δηλωθείς αρ. διαβατηρίου NFC τεχνολογίας ή ο δηλωθείς αρ. ταυτότητας NFC τεχνολογίας, κατά την αγορά του εισιτηρίου, θα πρέπει να είναι ο ίδιος με τον αρ. διαβατηρίου/ταυτότητας που θα χρησιμοποιηθεί στην ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής Ggr Wallet, σε διαφορετική περίπτωση δε θα είναι δυνατή η ταυτοποίηση του εισιτηρίου. Κατά την αγορά του εισιτηρίου παρακαλούμε όπως καταχωρήσετε τα στοιχεία του διαβατηρίου ή της ταυτότητας, αλλά και τα στοιχεία κατόχου μόνο με κεφαλαίους αγγλικούς χαρακτήρες. Η επιλογή ‘’Event Tickets’’ δεν απευθύνεται στους κατοίκους του εξωτερικού που διαθέτουν ελληνικό διαβατήριο. Παρακαλείσθε να μην επιλέγετε το ‘’skip’’ καθώς στο τέλος ακυρώνεται η όποια κίνηση έχει πραγματοποιηθεί, ακόμη κι αν έχει επιτραπεί η εισαγωγή κωδικού εισιτηρίου.