Η ΑΕΚ ανεβάζει στροφές από σήμερα εν όψει επανέναρξης με την σταδιακή ενσωμάτωση των διεθνών και ο Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει τα πλάνα του για το παιχνίδι του Σαββάτου με την Καλαμάτα στη Νίκαια.

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει αφορά τη διαχείριση του άξονα και ποιοι θα είναι οι δυο ποδοσφαιριστές - ελλείψει του τιμωρημένου Ραζβάν Μαρίν - που θα καλύψουν τις θέσεις των χαφ. Σαν επιλογές, υπάρχουν ο ανεβασμένος Αριάγκα, ο Βιτάλις, ο Κάιρινεν ο οποίος όμως επιστρέφει με ένα σφίξιμο από την εθνική ομάδα της Φινλανδίας και μένει να δούμε σε τι επίπεδα ετοιμότητας βρίσκεται, ο Μάνταλος και φυσικά ο Μάγερ, ο οποίος ναι μεν χρησιμοποιείται περισσοτέρα δεξιά από τον Νίκολιτς ωστόσο μην ξεχνάμε πως η φυσική του θέση είναι προς τον άξονα.

Ο διεθνής Κροάτης μεσοεπιθετικός, που έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το φανταστικό γκολ-νίκης που πέτυχε απέναντι στην Τσεχία, δεδομένα θα βρίσκεται στην ενδεκάδα και μένει να δούμε την θέση του, αν δηλαδή θα αναλάβει αυτόν τον σύνθετο ρόλο στο δεξί φτερό ή εάν θα έρθει προς τα μέσα για να αποτελέσει έναν από τους δύο χαφ. Ουσιαστικά, αυτό είναι και το μόνο ερώτημα που αναζητεί απάντηση στο μυαλό του Νίκολιτς εν όψει Καλαμάτας, ποιοι δυο δηλαδή θα πάρουν θέση στο κέντρο, καθώς από εκεί και πέρα λίγο - πολύ οι υπόλοιπες επιλογές είναι γνωστές.

Επιστροφή Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια

Το φιλικό της περασμένης Δευτέρας με την ΑΕ Λεμεσού στη Νέα Φιλαδέλφεια ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον Μάρκο Νίκολιτς να δει πράγματα από παίκτες που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής, να κρατήσει σε αγωνιστικούς ρυθμούς την ομάδα με όσους έμειναν πίσω αλλα κυρίως, να... τεστάρει την ετοιμότητα του Θωμά Στρακόσα. Ο διεθνής Αλβανός γκολκίπερ αγωνίστηκε για πρώτη φορά μετά από δυο μήνες και το πρόβλημα που αντιμετώπισε στον καρπό και έδειξε πως είναι πανέτοιμος για την επανέναρξη.

Μάλιστα, όπως διαβάσατε στο sdna, στο δεύτερο ημίχρονο έκανε και μια εντυπωσιακή επέμβαση στη γωνία του καθώς χρειάστηκε να τεντώσει το κορμί του και να κάνει υπερπροσπάθεια για να βγάλει το σουτ του αντιπάλου που πήγαινε μέσα. Ο Στρακόσα, πέρασε με επιτυχία το... τεστ ετοιμότητητας και πλέον, μπορούμε να πούμε, πως επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια της ΑΕΚ αρχής γενομένης από το ματς στη Νίκαια με την Καλαμάτα. Από εκεί και πέρα, οι τέσσερις της άμυνας (Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας-Ρότα-Πήλιος) προφανώς δεν αλλάζουν, οι δυο μεσοεπιθετικοί του Νίκολιτς Κοϊτά-Μάγερ θα βρίσκονται στην ενδεκάδα, μένει να δούμε την θέση και τον ρόλο τους, ενώ στην επίθεση το δίδυμο Γιόβιτς-Βάργκα, οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση, δεν σπάει. Επομένως, οι 9/11 μοιάζουν σίγουροι και περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει ο Νίκολιτς για τον άξονα. Περισσότερα θα μπορούμε τις αμέσως επόμενες ημέρες όπου ο Σέρβος τεχνικός θα δείξει πράγματα στις προπονήσεις και θα φανερώσει κάποιες από τις σκέψεις του.

Θυμίζουμε πως δεδομένα εκτός για το Σάββατο, πλην του τιμωρημένου Μαρίν, είναι ο Ζούμπκοφ με το κάταγμα κόπωσης στην κνήμη που αντιμετωπίζει. Από εκεί και πέρα, μένει να δούμε την ετοιμότητα Κάιρινεν μετά το σφίξιμο που ένιωσε με τις πρώτες εκτιμήσεις πάντως να αναφέρουν πως δεν είναι κάτι ανησυχητικό και την κατάσταση των Ζοάο Μάριο και Ζίνι οι οποίοι όμως φαίνεται πως βρίσκονται σε φάση επανένταξης μετά τα θέματα που αντιμετώπισαν.