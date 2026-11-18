Δύο ομάδες στις οποίες θα μπορούσε να συνεχίσει την καριέρα του ο Ντρέιμοντ Γκριν υπέδειξε ο άλλοτε All-Star , Τζεφ Τιγκ.

Ο παλαίμαχος NBAερ θεωρεί πως η παρουσία του έμπειρου φόργουορντ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικές λύσεις στους Πίστονς, ειδικά μετά την απώλεια του Αϊζάια Στιούαρτ. «Το Ντιτρόιτ τον χρειάζεται, επειδή ο Αϊζάια Στιούαρτ ήταν πολύ σημαντικός για την ομάδα. Ο Στιούαρτ παίζει καλά στο Μέμφις και έχει βοηθήσει την ομάδα να βρει ρυθμό. Χρειάζονται έναν παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Ντρέιμοντ Γκριν στην άμυνά τους. Εγώ επιλέγω αυτή την προοπτική» ανέφερε ο Τζεφ Τιγκ στο «Club 520».

Ωστόσο, οι Πίστονς δεν ήταν η μοναδική ομάδα που συμπεριέλαβε στις επιλογές του. Ο Τιγκ αναφέρθηκε και στους Σακραμέντο Κινγκς, εξηγώντας πως ο Ντρέιμοντ Γκριν θα μπορούσε να αναλάβει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του νεαρού γκαρντ Ντάριους Άκουφ. «Δεν θα πω ψέματα, ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά το Σακραμέντο θα μπορούσε να είναι μια επιλογή. Όχι επειδή θα διεκδικήσουν κάτι, αλλά επειδή ο Γκριν θα μπορούσε να διδάξει στον Ντάριους Άκουφ πώς να γίνει ο Στεφ Κάρι. Όχι να παίζει όπως ο Στεφ Κάρι, αλλά να μάθει τη συνταγή της επιτυχίας» υποστήριξε.