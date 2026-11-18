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Οι καθοριστικές αποκρούσεις του 22χρονου τερματοφύλακα στην πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων επί της Ισλανδίας σήκωσαν…σκόνη κι εκτός Ελλάδας.

Ο Νίκος Μπότης εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της πρόκρισης της Εθνικής Ελπίδων στο Euro U21, με τις εμφανίσεις του και τις δύο αποκρούσεις πέναλτι απέναντι στην Ισλανδία να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον και των πολωνικών media.

Ο άλλοτε τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού που συνεχίζει την καριέρα του στην Πογκόν Σέτσιν, βρέθηκε στο επίκεντρο αφιερώματος του «Weszło», το οποίο επέλεξε τον χαρακτηριστικό τίτλο:

«Παίκτης της Πογκόν έγινε ήρωας! Θα συμμετάσχει σε μεγάλη διοργάνωση».

Από το δύσκολο ντεμπούτο στην αποθέωση

Το πολωνικό μέσο στέκεται στην ιδιαίτερη διαδρομή του Μπότη τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς λίγο πριν από τη διακοπή των εθνικών ομάδων πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Ekstraklasa.

Όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, ο Έλληνας τερματοφύλακας πήρε την ευκαιρία λόγω της αποβολής του βασικού γκολκίπερ, Βαλεντίν Κοτζοκάρου, ωστόσο η πρώτη του εμφάνιση συνοδεύτηκε από ήττα με 3-0 και τρία γκολ παθητικό.

Η εικόνα άλλαξε στις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ελπίδων, όπου ο Μπότης είχε καθοριστική συμβολή στην πρόκριση.

Οι δύο αποκρούσεις πέναλτι που ξεχώρισαν οι Πολωνοί

Σύμφωνα με το «Weszło», ο Μπότης ξεκίνησε από τον πάγκο στην πρώτη αναμέτρηση με την Ισλανδία, αλλά πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο και απέκρουσε πέναλτι, διατηρώντας την Ελλάδα στη διεκδίκηση της πρόκρισης.

Στον επαναληπτικό, ο νεαρός τερματοφύλακας βρέθηκε στο αρχικό σχήμα και έγραψε ξανά το όνομά του στους πρωταγωνιστές, αποκρούοντας το πρώτο πέναλτι των Ισλανδών στη διαδικασία που ακολούθησε το 1-1 της παράτασης.

Η επέμβασή του αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς όλες οι υπόλοιπες εκτελέσεις ήταν εύστοχες και η Ελλάδα εξασφάλισε την παρουσία της στην τελική φάση του Euro U21.

Αναφορά και στον Κεραμίτση

Το πολωνικό δημοσίευμα αναφέρεται και στον Δημήτρη Κεραμίτση, τον δεύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή της Πογκόν Σέτσιν.

Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός πέρασε ως αλλαγή στον επαναληπτικό με την Ισλανδία, στο πρώτο μέρος της παράτασης, συμμετέχοντας κι εκείνος στην επιτυχία της Εθνικής Ελπίδων.

Έτσι, η Πογκόν θα έχει διπλή ελληνική εκπροσώπηση στο Euro U21, με το Weszło να ξεχωρίζει τον Μπότη ως τον μεγάλο πρωταγωνιστή της πρόκρισης.