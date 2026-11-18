Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Εζρά Μανιόν (22π., 6 ριμπ.) και πολύ θετικό τον Καμπερίδη (16π., 6ριμπ.) ο Κολοσσός (5-2) πέρασε το εμπόδιο της Γκέντσε παρά... τρίχα (79-78), καθώς οι φιλοξενούμενοι δεν έκαναν φάουλ στο τέλος ώστε να στείλουν το ματς στις βολές! Η Γκέντσε είχε σε μεγάλη μέρα τον Μαγκί (25π., 3 ριμπ.) και φάνηκε ότι μπορεί να επικρατήσει, όμως δέχθηκε σερί 12-1 στην τελευταία περίοδο από την ομάδα της Ρόδου και παραμένει τελευταία στον όμιλο (1-6).
Η εξέλιξη του αγώνα
Η αυλαία της 7ης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup άνοιξε με τον Κολοσσό να υποδέχεται την Γκέντσε. Ο Καμαρά άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους, αλλά ο Μανιόν με 6 δικούς του πόντους απάντησε άμεσα (8-2). Ο Μαγκί με τρίποντο έκανε το 10-7, αλλά ο ασταμάτητος Μανιόν έφτασε τους 8 για το 12-7. O Κολοσσός συνέχισε να σκοράρει αφήνοντας πίσω την αντίπαλό του (18-9), και σε εκείνο το σημείο του αγώνα κατέγραφε μάλιστα 100% ευστοχία. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν (18-14) και ο Κολοσσός πήρε εν τέλει μία διαφορά 3 πόντων ενόψει της δεύτερης περίοδου (22-19).
O Καμπερίδης έβαλε τρία μεγάλα τρίποντα από την γωνία για το 31-22 και έδωσε «ανάσα» στους «θαλασσί», οι οποίοι είχαν χάσει τον ρυθμό τους στο τέλος της πρώτης περιόδου. Στην συνέχεια όμως οι φιλοξενούμενοι μείωσαν (34-27), δείχνοντας ότι θέλουν να πραγματοποιήσουν καλύτερη εμφάνιση από το πρώτο ματς μεταξύ των δύο ομάδων. Ο Μαγκί έβαλε και πάλι τρίποντο, αλλά ο τότε κορυφαίος του Κολοσσού Καμπερίδης έφτασε τα 4/5 τρίποντα (37-32). Μετά από καλάθι του Μαγκί (37-36) οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν στον πόντο, και ο Μανιόν έγινε κι αυτός διψήφιος για το 39-38. Ο Σι Τζέι Χάρις έκανε το 41-38 και στην συνέχεια το 44-40, όμως ο Μαγκί με buzzer beater έφερε ξανά τους φιλοξενούμενους σε απόσταση αναπνοής (44-43).
Η Γκέντσε πήρε προβάδισμα με τον κορυφαίο παίκτη της, Μαγκί (44-48), αλλά ο Κρούζερ απάντησε (47-48). Ο Μανιόν επέστρεψε στο σκοράρισμα για το 49-48 όμως ο Μαγκί φτάνοντας τους 20 κράτησε μπροστά τους Αζέρους (49-50). Ο Μέρφι έβαλε τρίποντο για το 50-53 και οι γηπεδούχοι επέστρεψαν άμεσα (53-53) στο ντέρμπι της Ρόδου. Ο Στίβενσον έκανε το 55-55 και το 57-57, με το γήπεδο να σηκώνεται στο πόδι. Η Γκέντσε αποδείχτηκε... «πολύ σκληρή για να πεθάνει» και μπήκε στην τέταρτη περίοδο με προβάδισμα 3 πόντων (61-64).
Ο Κρούζερ έδωσε ξανά το προβάδισμα στον Κολοσσό (65-64) και ο Άπσον κεφαλαιοποίησε την αντίδραση των «θαλασσί» (67-64), οι οποίοι έκαναν το 70-64 με τον Ουίλις. Το 9-0 του Κολοσσού ήρθε την πιο κατάλληλη στιγμή, αφήνοντας την Γκέντσε χωρίς σκορ για 5 λεπτά! Η άμυνα του Κολοσσού είχε «σφίξει», μην αφήνοντας τους Αζέρους να βρουν σωστές επιλογές. Ο Μανιόν με ατομική προσπάθεια έσπρωξε τον Κολοσσό στο +8 (73-65) και το ξέσπασμα των νησιωτών στο τέλος τους έφερε αγκαλιά με τη νίκη, με επιμέρους σκορ 12-1! Ο Μαγκί έφτασε τους 23 (73-68) και ο Ρόουντς έβαλε δικό του τρίποντο ανεβάζοντας την θερμοκρασία στην τελική ευθεία (73-71). Ο Μανιόν έγινε ο πρώτος σκόρερ του Κολοσσού (73-71) και με 4 συνεχόμενους πόντους έστειλε μπροστά την ομάδα του (77-73), αλλά η Γκέντσε δεν είχε πει την τελευταία της λέξη (77-76). Ο MVP Εζρά Μανιόν το πήρε ξανά πάνω του (79-76) και ο Κολοσσός πήρε το ματς στον πόντο (79-78).
Τα δεκάλεπτα 22-19, 44-43, 61-64, 79-78