Σε ματς-ντέρμπι, ο Κολοσσός είχε τον Εζρά Μανιόν στο τέλος και νίκησε την Γκέντσε στον πόντο (79-78), κάνοντας σημαντικό βήμα προς την πρόκριση στους «16»του FIBA Europe Cup. Απέφυγαν μεγάλο κάζο οι νησιώτες, οι οποίοι είδαν την Γκέντσε να προηγείται σε μεγάλα διαστήματα του αγώνα.

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Εζρά Μανιόν (22π., 6 ριμπ.) και πολύ θετικό τον Καμπερίδη (16π., 6ριμπ.) ο Κολοσσός (5-2) πέρασε το εμπόδιο της Γκέντσε παρά... τρίχα (79-78), καθώς οι φιλοξενούμενοι δεν έκαναν φάουλ στο τέλος ώστε να στείλουν το ματς στις βολές! Η Γκέντσε είχε σε μεγάλη μέρα τον Μαγκί (25π., 3 ριμπ.) και φάνηκε ότι μπορεί να επικρατήσει, όμως δέχθηκε σερί 12-1 στην τελευταία περίοδο από την ομάδα της Ρόδου και παραμένει τελευταία στον όμιλο (1-6).

Η εξέλιξη του αγώνα

Η αυλαία της 7ης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup άνοιξε με τον Κολοσσό να υποδέχεται την Γκέντσε. Ο Καμαρά άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους, αλλά ο Μανιόν με 6 δικούς του πόντους απάντησε άμεσα (8-2). Ο Μαγκί με τρίποντο έκανε το 10-7, αλλά ο ασταμάτητος Μανιόν έφτασε τους 8 για το 12-7. O Κολοσσός συνέχισε να σκοράρει αφήνοντας πίσω την αντίπαλό του (18-9), και σε εκείνο το σημείο του αγώνα κατέγραφε μάλιστα 100% ευστοχία. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν (18-14) και ο Κολοσσός πήρε εν τέλει μία διαφορά 3 πόντων ενόψει της δεύτερης περίοδου (22-19).

O Καμπερίδης έβαλε τρία μεγάλα τρίποντα από την γωνία για το 31-22 και έδωσε «ανάσα» στους «θαλασσί», οι οποίοι είχαν χάσει τον ρυθμό τους στο τέλος της πρώτης περιόδου. Στην συνέχεια όμως οι φιλοξενούμενοι μείωσαν (34-27), δείχνοντας ότι θέλουν να πραγματοποιήσουν καλύτερη εμφάνιση από το πρώτο ματς μεταξύ των δύο ομάδων. Ο Μαγκί έβαλε και πάλι τρίποντο, αλλά ο τότε κορυφαίος του Κολοσσού Καμπερίδης έφτασε τα 4/5 τρίποντα (37-32). Μετά από καλάθι του Μαγκί (37-36) οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν στον πόντο, και ο Μανιόν έγινε κι αυτός διψήφιος για το 39-38. Ο Σι Τζέι Χάρις έκανε το 41-38 και στην συνέχεια το 44-40, όμως ο Μαγκί με buzzer beater έφερε ξανά τους φιλοξενούμενους σε απόσταση αναπνοής (44-43).

Η Γκέντσε πήρε προβάδισμα με τον κορυφαίο παίκτη της, Μαγκί (44-48), αλλά ο Κρούζερ απάντησε (47-48). Ο Μανιόν επέστρεψε στο σκοράρισμα για το 49-48 όμως ο Μαγκί φτάνοντας τους 20 κράτησε μπροστά τους Αζέρους (49-50). Ο Μέρφι έβαλε τρίποντο για το 50-53 και οι γηπεδούχοι επέστρεψαν άμεσα (53-53) στο ντέρμπι της Ρόδου. Ο Στίβενσον έκανε το 55-55 και το 57-57, με το γήπεδο να σηκώνεται στο πόδι. Η Γκέντσε αποδείχτηκε... «πολύ σκληρή για να πεθάνει» και μπήκε στην τέταρτη περίοδο με προβάδισμα 3 πόντων (61-64).

Ο Κρούζερ έδωσε ξανά το προβάδισμα στον Κολοσσό (65-64) και ο Άπσον κεφαλαιοποίησε την αντίδραση των «θαλασσί» (67-64), οι οποίοι έκαναν το 70-64 με τον Ουίλις. Το 9-0 του Κολοσσού ήρθε την πιο κατάλληλη στιγμή, αφήνοντας την Γκέντσε χωρίς σκορ για 5 λεπτά! Η άμυνα του Κολοσσού είχε «σφίξει», μην αφήνοντας τους Αζέρους να βρουν σωστές επιλογές. Ο Μανιόν με ατομική προσπάθεια έσπρωξε τον Κολοσσό στο +8 (73-65) και το ξέσπασμα των νησιωτών στο τέλος τους έφερε αγκαλιά με τη νίκη, με επιμέρους σκορ 12-1! Ο Μαγκί έφτασε τους 23 (73-68) και ο Ρόουντς έβαλε δικό του τρίποντο ανεβάζοντας την θερμοκρασία στην τελική ευθεία (73-71). Ο Μανιόν έγινε ο πρώτος σκόρερ του Κολοσσού (73-71) και με 4 συνεχόμενους πόντους έστειλε μπροστά την ομάδα του (77-73), αλλά η Γκέντσε δεν είχε πει την τελευταία της λέξη (77-76). Ο MVP Εζρά Μανιόν το πήρε ξανά πάνω του (79-76) και ο Κολοσσός πήρε το ματς στον πόντο (79-78).

Τα δεκάλεπτα 22-19, 44-43, 61-64, 79-78

Τα στατιστικά του ματς