Ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα έχει αποδείξει ότι δεν κάνει διακρίσεις. Ακόμη κι όταν πρόκειται για τους σταρ του... Γράφει ο Νίκολα Στοΐκοβιτς.

Ο Μονέκε έχει υπάρξει ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Ναβάρο. Ωστόσο, η απουσία του από δύο κρίσιμα παιχνίδια της EuroLeague φέρνει στην επιφάνεια ένα ερώτημα: κατά πόσο είναι ο ίδιος διατεθειμένος να εφαρμόσει όσα έχει πει δημόσια για την αποδοχή του ρόλου του και την πειθαρχία μέσα στην ομάδα;

Η απόφαση του Ίμπον Ναβάρο να αφήσει τον Τσίμα Μονέκε στο Βελιγράδι ενόψει της διαβολοβδομάδας της EuroLeague προκάλεσε έκπληξη στους φίλους του Ερυθρού Αστέρα και στην ευρύτερη σερβική μπασκετική κοινότητα. Η σημασία της έγινε ακόμη μεγαλύτερη μετά την ήττα του Ερυθρού Αστέρα στο Μιλάνο. Ένας από τους σημαντικότερους παίκτες της ομάδας δεν αντιμετώπιζε κάποιον τραυματισμό, αλλά ο Ναβάρο επέλεξε να τον αφήσει εκτός αποστολής για δύο απαιτητικές εκτός έδρας αναμετρήσεις. Ο λόγος ήταν μια συμπεριφορά που κρίθηκε μη αποδεκτή για έναν επαγγελματία αθλητή, στο πλαίσιο της ομάδας που προσπαθεί να δημιουργήσει ο Ισπανός προπονητής.

Ο Ναβάρο αρνήθηκε να μπει σε λεπτομέρειες, ακόμη και μετά την ήττα με 91-77 από την Αρμάνι Μιλάνο, όταν, όπως ήταν αναμενόμενο, ρωτήθηκε για την απουσία του Μονέκε.

«Ο Τσίμα Μονέκε πρέπει να διορθώσει κάποια πράγματα, ώστε να μπορέσει να μας προσφέρει την ενέργειά του. Οι παίκτες είναι άνθρωποι όπως όλοι μας και πρέπει να διαχειρίζονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Είναι ένας ξεχωριστός και σημαντικός παίκτης για εμάς, φέρνει θετική ενέργεια, αλλά πρέπει να είναι καλά. Προσπάθησε, όμως…», δήλωσε ο Ναβάρο.

Από την ημέρα που ανέλαβε τον Ερυθρό Αστέρα, ο Ναβάρο έχει δείξει ότι είναι ένας προπονητής που επιλέγει προσεκτικά τις λέξεις του και σπάνια αφήνει τα συναισθήματά του να καθορίσουν τις αποφάσεις του. Δεν αντιδρά συχνά παρορμητικά δημόσια, ακόμη κι όταν η ομάδα του χάνει ένα παιχνίδι που περίμενε να κερδίσει. Η μετρημένη προσέγγισή του, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι είναι διατεθειμένος να ανεχτεί συμπεριφορές που θεωρεί απαράδεκτες.

Την ίδια στιγμή, δεν υπήρξε δημόσια επίκριση του Μονέκε, δεν αποκαλύφθηκε τι συνέβη πίσω από τις κλειστές πόρτες και δεν έγινε καμία προσπάθεια να μεταφερθεί η ευθύνη της ήττας σε έναν παίκτη που δεν βρισκόταν καν στο παρκέ. Ο Ναβάρο υπογράμμισε πόσο σημαντικός είναι ο Μονέκε για την ομάδα, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι περιμένει από εκείνον να λύσει τα ζητήματα που τον κράτησαν εκτός αποστολής.

Στην καλύτερη εκδοχή του, ο Μονέκε είναι ένας παίκτης του οποίου η επιρροή ξεπερνά συχνά όσα αποτυπώνονται στη στατιστική. Η ενέργειά του μπορεί να παρασύρει ολόκληρη την ομάδα, ιδιαίτερα όταν ένα παιχνίδι δεν εξελίσσεται όπως θα ήθελε. Μερικές από τις καλύτερες εμφανίσεις του τη φετινή σεζόν ήρθαν απέναντι στην Μπάγερν, την Εφές, την Παρί και τη Βιλερμπάν. Τα διαστήματα στα οποία έβρισκε ρυθμό από την περιφέρεια, σε συνδυασμό με την ενέργεια και την παρουσία του, έδειξαν πόσο πολύτιμος μπορεί να γίνει όταν οι αντίπαλοι βρίσκουν τρόπους να περιορίσουν τις υπόλοιπες επιθετικές επιλογές του Ερυθρού Αστέρα.

Τον τελευταίο καιρό, ωστόσο, η συνεισφορά του είναι αισθητά πιο περιορισμένη. Σκόραρε δύο πόντους εκτός έδρας απέναντι στον Ολυμπιακό και τρεις απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πρόκειται για μόλις πέντε πόντους συνολικά σε σχεδόν 38 λεπτά συμμετοχής, με 2/8 σουτ εντός πεδιάς. Είχε προηγουμένως χάσει και δύο διαδοχικά παιχνίδια της ABA League, προτού επιστρέψει απέναντι στην Τσεντεβίτα Ολίμπια, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με επτά πόντους και τέσσερα ριμπάουντ σε 14 λεπτά.

Ακόμη και σε εκείνο το παιχνίδι, υπήρχαν ενδείξεις ότι δεν ένιωθε απόλυτα άνετα ούτε ήταν πλήρως συγκεντρωμένος. Η απογοήτευσή του είχε κάνει την εμφάνισή της και σε προηγούμενες περιπτώσεις, κάτι που ήταν αντιληπτό τόσο σε όσους παρακολουθούσαν τον Ερυθρό Αστέρα από κοντά όσο και στους τηλεθεατές. Όταν χάνει τη συγκέντρωσή του, η απόδοσή του επηρεάζεται και η ενόχλησή του γίνεται κάποιες φορές εμφανής πάνω στο παρκέ.

Μια πτώση στην αγωνιστική του απόδοση από μόνη της δεν θα αρκούσε για να εξηγήσει μια τέτοια απόφαση. Και χωρίς να γνωρίζουμε τις συγκεκριμένες συνθήκες, θα ήταν λάθος να ισχυριστούμε ότι ξέρουμε τι ακριβώς προκάλεσε την αντίδραση του Ναβάρο. Παρ' όλα αυτά, η εμφανής απογοήτευση του Μονέκε και ο περιορισμένος ρόλος του στα τελευταία παιχνίδια προσφέρουν ένα πλαίσιο για να κατανοήσουμε την κατάσταση.

Ο Μονέκε υπήρξε ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της φιλοσοφίας του Ναβάρο από την αρχή της σεζόν. Όταν ο Ερυθρός Αστέρας άρχισε να χτίζει το νικηφόρο σερί του, χαρακτήρισε τον Ισπανό προπονητή μπασκετική ιδιοφυΐα. Μίλησε για το πόσο απολαμβάνει τη συνεργασία μαζί του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί με τους παίκτες του. Σε παλαιότερη συνέντευξή του, μάλιστα, ο Μονέκε είχε εξηγήσει με απόλυτη σαφήνεια ότι στο συγκεκριμένο σύστημα όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι να αποδεχθούν έναν διαφορετικό ρόλο, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι κάποιες φορές θα αγωνιστούν μόλις οκτώ ή δέκα λεπτά.

Είχε αναγνωρίσει, επίσης, ότι είναι απολύτως φυσιολογικό οι παίκτες να αισθάνονται απογοητευμένοι ή μπερδεμένοι σε τέτοιες συνθήκες. Όλοι έχουν εγωισμό και θέλουν να συνεισφέρουν, όμως το σημαντικό είναι να καταλαβαίνουν τι περιμένει από αυτούς ο προπονητής και να στηρίζουν τους συμπαίκτες τους ακόμη κι όταν εκείνοι βρίσκονται στο παρκέ και οι ίδιοι όχι. Είναι, βέβαια, πολύ πιο εύκολο να μιλάς για αποδοχή του ρόλου σου και για προτεραιότητα στο συμφέρον της ομάδας όταν έρχονται οι νίκες και είσαι ένας από τους σημαντικότερους παίκτες της. Η πραγματική δοκιμασία αυτής της νοοτροπίας έρχεται όταν μειώνονται τα λεπτά συμμετοχής, η απόδοση πέφτει και ο προπονητής αρχίζει να παίρνει αποφάσεις που δεν σε εξυπηρετούν προσωπικά.

Τα σχόλια του Μονέκε και η στάση που έχει κρατήσει μέσα στην ομάδα τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους ηγέτες του Ερυθρού Αστέρα. Αυτό, όμως, συνοδεύεται και από την προσδοκία ότι θα ακολουθεί τους ίδιους κανόνες των αποδυτηρίων τους οποίους έχει υποστηρίξει δημόσια.

Δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι ο Ναβάρο ήθελε να θυσιάσει τα παιχνίδια στο Μιλάνο και τη Βαρκελώνη απλώς και μόνο για να επιβάλει την εξουσία του. Προφανώς, όμως, έκρινε ότι μια εξαίρεση στη συγκεκριμένη περίπτωση θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα πρόβλημα με πολύ σοβαρότερες μακροπρόθεσμες συνέπειες από το να αγωνιστεί η ομάδα σε δύο παιχνίδια χωρίς έναν από τους παίκτες της.

Μετά την ήττα στο Μιλάνο, ήταν εύλογο να αναρωτηθεί κανείς πόσο θα μπορούσε να έχει βοηθήσει ο Μονέκε τον Ερυθρό Αστέρα, ειδικά με δεδομένα τα προβλήματα της ομάδας στα ριμπάουντ και την έλλειψη ενέργειας σε ορισμένα σημεία της αναμέτρησης. Η Αρμάνι μάζεψε 20 επιθετικά ριμπάουντ, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας υπέπεσε σε 18 λάθη, επτά από τα οποία ήρθαν στην πρώτη περίοδο. Ένας παίκτης με τα σωματικά προσόντα και την ένταση του Μονέκε θα μπορούσε ασφαλώς να βοηθήσει σε αυτούς τους τομείς, αν και δύσκολα μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι θα ήταν σε θέση να καλύψει μόνος του όλες τις αδυναμίες της ομάδας.

Ο Ερυθρός Αστέρας κατάφερε να ανταποκριθεί στην επιθετική προσέγγιση της Αρμάνι στο πρώτο ημίχρονο και πήγε στα αποδυτήρια με ένα μικρό προβάδισμα. Στην επανάληψη, όμως, η γηπεδούχος ομάδα ανέκτησε τον έλεγχο, με τους Σέρβους να δυσκολεύονται να βρουν σταθερότητα τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Ο Τζόναθαν Μότλεϊ προσπαθεί ακόμη να βρει τον ρυθμό του μετά από μια παρατεταμένη απουσία λόγω τραυματισμού, ενώ ο Πάτρικ Μπάλντουιν πήρε χρόνο συμμετοχής απέναντι στην Αρμάνι έπειτα από μια περίοδο χωρίς σταθερό αγωνιστικό ρόλο. Η εμφάνισή του έδειξε ότι χρειάζεται ακόμη χρόνο για να ξαναβρεί τον ρυθμό του. Με τον Τζάρεντ Μπάτλερ να είναι επίσης εκτός λόγω ασθένειας, ο Ναβάρο είχε ήδη αρκετά προβλήματα να διαχειριστεί σε επίπεδο διαθεσιμότητας, ακόμη και πριν από την πειθαρχική απόφαση που αφορούσε τον Μονέκε.

Παρ' όλα αυτά, ο Ναβάρο αποφάσισε ότι ήταν διατεθειμένος να αναλάβει αυτό το ρίσκο. Οι δηλώσεις του μετά το παιχνίδι με την Αρμάνι έδειξαν ότι εξακολουθεί να πιστεύει στον Μονέκε, αλλά και ότι δεν προτίθεται να αλλάξει την απόφασή του να τον αφήσει εκτός αποστολής.

Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα προσωρινό πειθαρχικό μέτρο, με στόχο να λυθεί το ζήτημα και να μπορέσει ο Μονέκε να επιστρέψει στην ομάδα. Αν αυτό συμβεί από την επόμενη κιόλας εβδομάδα, όπως θα μπορούσε να αναμένει κανείς, η υπόθεση ενδέχεται να κλείσει χωρίς να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στη σχέση των δύο πλευρών.

Για τον Μονέκε, αυτή είναι μια ευκαιρία να αποδείξει ότι πιστεύει πραγματικά στις αρχές για τις οποίες μιλά από την αρχή της σεζόν, κυρίως στην αποδοχή του ρόλου του και των αποφάσεων του προπονητή. Ο Ερυθρός Αστέρας χρειάζεται τον παίκτη που έχει ήδη δείξει πόσα μπορεί να προσφέρει. Προς το παρόν, όμως, ο Ναβάρο έχει καταστήσει σαφές ότι πρώτα πρέπει να λυθεί το ζήτημα που τον κράτησε στο Βελιγράδι.