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Το «παρών» στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα δίνει ο CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, ο οποίος είχε συνομιλία με τον Γιώργο Τσιάρα. Αποστολή στην Ισπανία.

Στο γήπεδο της Μανρέσα βρίσκεται ο Τσους Μπουένο, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ισπανική ομάδα.

Ο CEO της EuroLeague πέρασε από τον πάγκο του Δικεφάλου πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, χαιρέτησε τους ανθρώπους της ομάδας και είχε συνομιλία με τον Γιώργο Τσιάρα.

Η παρουσία του Μπουένο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένων των πρόσφατων αναφορών του στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, στο πλαίσιο των συζητήσεων για τη μελλοντική διεύρυνση της EuroLeague.

Δείτε παρακάτω το βίντεο του SDNA: