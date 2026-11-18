Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις του πριν από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ζαλγκίρις (19/11, 20:00) στάθηκε στη βελτίωση που θέλει να δει από τους παίκτες του. Αποστολή στο Κάουνας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός με τη Ζαλγκίρις: «Πρέπει να παίξουμε με μεγαλύτερη σκληράδα, να δείξουμε μεγαλύτερη διάθεση στα ριμπάουντ και να προσπαθήσουμε να παίξουμε πιο γρήγορα. Όλα αυτά είναι σημαντικά στοιχεία. Έχουμε ήδη αναλύσει το βίντεο και έχουμε μιλήσει με τους παίκτες μας.

Για το πόσο δύσκολο είναι να διορθωθούν τα λάθη της εμφάνισης με τη Βίρτους: «Οι έξυπνοι άνθρωποι καταλαβαίνουν. Έχω έξυπνους ανθρώπους στην ομάδα μου και τους εμπιστεύομαι. Θα συνεχίσω να τους εμπιστεύομαι. Το θέμα είναι να προσεγγίσουμε το παιχνίδι έχοντας στο μυαλό μας ότι καταλαβαίνουμε τι δεν πήγε καλά στο προηγούμενο ματς, όπως ακριβώς συνέβη και σε προηγούμενα παιχνίδια που κερδίσαμε. Είναι μια διαδικασία.

Πρέπει κάθε φορά να εντοπίζουμε τα θετικά στοιχεία. Για παράδειγμα, στο ξεκίνημα του αγώνα πιέσαμε πολύ καλά την μπάλα και αναγκάσαμε τον αντίπαλο να κάνει λάθη. Στη συνέχεια, όμως, το παιχνίδι εξελίχθηκε λίγο διαφορετικά. Οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Εμείς, ως προπονητές, γνωρίζουμε πόσο σημαντικές είναι και πρέπει να τις διορθώσουμε.

Για το αν είναι ακόμα νωρίς στη σεζόν: «Όπως και να έχει, έχουμε παίξει 12 παιχνίδια και απομένουν άλλα 26. Βρισκόμαστε, ας πούμε, στο ένα τρίτο ή και λίγο παραπάνω της διαδρομής. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πρέπει να συνεχίσουμε και να καταλάβουμε ότι έτσι είναι η κατάσταση. Το χθεσινό παιχνίδι ανήκει στο παρελθόν. Τελείωσε. Πρέπει πλέον να σκεφτούμε τη Ρεάλ, η οποία παίζει πολύ καλά. Διαθέτει εξαιρετικό ρόστερ και είναι μια εξαιρετική ομάδα. Βρίσκεται στην ίδια βαθμολογική θέση με εμάς, επομένως πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι.

Για τον Βαλαντσιούνας: «Φυσικά, είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης. Αν δείτε τα στατιστικά του, αλλά όχι μόνο αυτά, θα καταλάβετε τι προσφέρει στην ομάδα του. Είναι αναμφίβολα ένας πολύ σημαντικός παίκτης. Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτός. Παίζουν καλό μπάσκετ, έχουν τον ίδιο προπονητή και γνωρίζουν πώς να αγωνίζονται. Πρέπει να προσέξουμε όλους τους παίκτες τους, αλλά σίγουρα είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εκείνους.

Για το αν χρησιμοποιηθεί ο Φαλ: «Θα το δείτε αύριο».