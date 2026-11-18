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Ο ΠΑΟΚ ανεβάζει «ρυθμούς» ενόψει Κηφισιάς, με τέσσερις παίκτες να συνεχίζουν με θεραπεία και τον Φιόντορ Τσάλοβ να κάνει ατομικό.

Με απογευματινή προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας συνεχίστηκε η ασπρόμαυρη προετοιμασία, ενόψει του αγώνα με την Κηφισιά.

Το σημερινό πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo. Ακολούθησαν ασκήσεις επιθετικής ανάπτυξης και τακτικής τοποθέτησης της αμυντικής γραμμής, με την προπόνηση να ολοκληρώνεται με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Οι Πέλκας , Γιάκιτς , Μοναστηρλής και Τέιλορ πραγματοποίησαν για μία ακόμη μέρα θεραπεία, ενώ ο Τσάλοφ έκανε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο.

Την Πέμπτη (19.11) ο Δικέφαλος θα προπονηθεί στις 17:00 στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.