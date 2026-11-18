Με εντατική δουλειά και ένα μεγάλο video session διάρκειας μιάμισης ώρας ξεκίνησε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στο Κάουνας, ενόψει της αναμέτρησης με τη Ζαλγκίρις. Αποστολή στο Κάουνας (20:00, 19/11).

Η ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια με 84-79 δεν άφησε πολλά περιθώρια για χαλάρωση στον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» βρίσκονται ήδη στο Κάουνας, όπου καλούνται να αφήσουν πίσω τους το αρνητικό αποτέλεσμα και να παρουσιάσουν ένα σαφώς βελτιωμένο πρόσωπο απέναντι στη Ζαλγκίρις.

Η προετοιμασία για την αναμέτρηση της Πέμπτης (19/11, 20:00) ξεκίνησε με αρκετή δουλειά στο βίντεο. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μαζί με τους συνεργάτες του, προχώρησε σε εκτενή ανάλυση διάρκειας περίπου μιάμισης ώρας, εστιάζοντας στα σημεία που πλήγωσαν την ομάδα του στην Ιταλία.

Άλλωστε και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις του στάθηκε στην βελτίωση που περιμένει να δει από την ομάδα του ενόψει της αναμέτρησης με την Ζαλγκίρις, σημειώοντας πως έχει δίπλα του ανθρώπους που τους εμπιστεύευται.