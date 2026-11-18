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Χωρίς τον Δημήτρη Κακλαμανάκη θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μανρέσα, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να κάνει γνωστές τις επιλογές του για την δωδεκάδα του Δικεφάλου.

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για την αποψινή αναμέτρηση με τη Μανρέσα στην Ισπανία, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να αφήνει εκτός δωδεκάδας τον Δημήτρη Κακλαμανάκη.

Από τις επιλογές του Ιταλού τεχνικού απουσιάζει και ο Φόστερ, ο οποίος δεν ταξίδεψε με την αποστολή στην Ισπανία, καθώς ταλαιπωρείται από διάστρεμμα που αποκόμισε στην αναμέτρηση με την Καρδίτσα και ακολουθεί πρόγραμμα θεραπείας.

Αντίθετα, ο Γκρέι βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Τρινκιέρι, έχοντας ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε.

Η δωδεκάδα του ΠΑΟΚ: Γκρέι, Ταϊρί, Χάτζινς, Μουρ, Αλεξάντερ, Μοτιεγιούνας, Καλάθης, Περσίδης, Χουγκάζ, Φίλλιος, Μήτρου-Λονγκ και Μπαζίνας.