Η ΑΕΚ βρέθηκε στο -25 στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου (27-52), ωστόσο με μια επική ανατροπή σε τρίτο και τέταρτο δεκάλεπτο πήρε μια σπουδαία νίκη (90-89), με ήρωες Μπάρτλεϊ (35π.) και Λαρεντζάκη (νικητήριο σουτ).

Η ΑΕΚ στο πρώτο μέρος ήταν εκτός παιχνιδιού, με την Φάλκο να κάνει ότι θέλει στο παρκέ της Sunel Arena στέλνοντας την διαφορά στο +25 (27-52). Η Ένωση έβγαλε αντίδραση και εγωισμό στο δεύτερο μέρος, ανέβασε την ένταση της στην άμυνα της και με επιμέρους σκορ 56-32 πήρε μια σπουδαία νίκη δια χειρός Λαρεντζάκη.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα ανέβηκε στο 3-1 και πάτησε στην κορυφή του ομίλου, την ώρα που η ομάδα από την Ουγγαρία έπεσε στο 1-3.

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ βγήκε μπροστά για την... μισή ΑΕΚ. Ο Αμερικανός άσος ανέλαβε την περισσότερες επιθέσεις των «κιτρινόμαυρων» μέτρησε 35 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με τον Νέλι Τζόσεφ να προσθέτει 26 πόντους με 6 ριμπάουντ. Ήρωας στο φινάλε ο Λαρεντζάκης με το νικητήριο καλάθι στο φινάλε (7π.), γεμάτη εμφάνιση του Ερτέλ (8π. 10ασ.).

Από την άλλη πλευρά ο Περλ ήταν πρώτος σκόρερ με 24 πόντους, με τον Μπόγκναρ να μετρά 19 πόντους, με 8 ριμπάουντ. Γεμάτη εμφάνιση από τον Βάραντι να προσθέτει 15 πόντους και 7 ασίστ.

Η Φάλκο ήταν ασταμάτητη, έκανε ότι ήθελε στο παρκέ εκτοξεύοντας την διαφορά πάνω από τους 20 πόντους

Mε τον καλύτερο τρόπο εκκίνησε το ματς η Φάλκο παίρνοντας προβάδισμα 5π. (2-7 στο 3΄), με την ΑΕΚ να μειώνει άμεσα με τον Μπάρτλεϊ (6-7 στο 4’). Η ομάδα από την Ουγγαρία είχε φέρει με το καλημέρα το ματς στα μέτρα της, έφερε την διαφορά στο double-score (8-16 στο 7’), με τον Περλ να δίνει διψήφια τιμή στο προβάδισμα της ομάδας του (+10, 8-18 στο 8’). Το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε τους φιλοξενούμενους στο +13 (10-23), έπειτα από buzzer-beater τρίποντο του Μπόγκναρ, με την Ένωση να πρέπει να βελτιώσει πολλά πράγματα στο παιχνίδι της.

Με τρίποντο του Μπόγκναρ μπήκε η Φάλκο στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Λαρεντζάκη να απαντά με το ίδιο νόμισμα (13-26). Η ομάδα του Κονάκοφ είχε επιβάλει τον ρυθμό της, σούταρε με εξωτερικά ποσοστά από τα 6.75μ. (5/9τρ.), με την διαφορά να εκτοξεύεται πάνω από τα επίπεδα των 20π. (+21, 24-45 στο 15’). Οι παίκτες του Σάκοτα αδυνατούσα να βρουν εύκολο σκορ και να σταματήσουν τον ρυθμό των φιλοξενούμενων, με την διαφορά να αγγίζει τους 25π. (27-52 στο 18’). Το φινάλε του πρώτου μέρους στο +23 (34-57), με τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν να ανέβουν ένα βουνό στο δεύτερο ημίχρονο.

Απίθανο ματς, έβγαλε αντίδραση η ΑΕΚ και έφερε τούμπα το ματς δια χειρός Λαρεντζάκη και Μπάρτλεϊ

H AEK μπήκε αποφασισμένη να γυρίσει το ματς στο δεύτερο ημίχρονο. Η Ένωση έσφιξε την άμυνα της έτρεξε 11-0 για να μειώσει στο -12, την ώρα που η Φάλκο είχε μείνει χωρίς σκορ για παραπάνω από 3’. Ο Μπάρτλεϊ έριξε την διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα (-8, 49-57), με τον Κέλερ να λύνει τον γόρδιο δεσμό για την Φάλκο (49-59 στο 23’), την στιγμή που η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα είχε πάρει το μομέντουμ της αναμέτρησης. Μπάρτλεϊ και Τζόσεφ είχαν γυρίσει μόνοι τους το ματς για την ΑΕΚ, με τον Κατσίβελη να μειώνει στο -5 (55-60 στο 25’), με τον Περλ να επαναφέρει την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (55-65 στο 27’). Η ΑΕΚ είχε επιστρέψει για τα καλά στην διεκδίκηση της αναμέτρησης, με τον Νόλεϊ να μειώνει στο -7 στο φινάλε το τρίτου δεκαλέπτου (65-72).

Η Ένωση έπαιζε το τελευταίο της χαρτί, με τον Μπάρτλεϊ να αναλαμβάνει τις περισσότερες επιθέσεις της ομάδας του, την ώρα που ο Τζόσεφ κυριαρχούσε στο ζωγραφιστό για το 74-79 στο 32'. Η ΑΕΚ είχε σφίξει την άμυνα της, ο Μπάρτλεϊ έφτασε τους 32 πόντους, με τον Αμερικανό να βάζει μπροστά την ομάδα του για πρώτη φορά στην αναμέτρηση (81-79 στο 36'), την ώρα που ο Βάραντι με τρίποντο - μαχαιριά έβαλε εκ νέου την Φάλκο μπροστά (81-82 στο 37'). Νόλεϊ και Περλ διαμόρφωσαν το 83-84 στο 38' με τον Τζόσεφ να δίνει ξανά στην Ένωση το προβάδισμα (85-84 στο 38'). Ο Βάραντι με νέο σουτ από τα 6.75μ. έγραψε το 85-87 με τον Περλ να δίνει αέρα 4π. ένα λεπτό πριν το τέλος (85-89). Ο Μπάρτλεϊ με τρίποντο μείωσε στον πόντο (88-89), ο Μπόγκναρ αστόχησε σε ελεύθερο τρίποντο και ο Λαρεντζάκης με επιθετικό ριμπάουντ σκόραρε από μέση απόσταση χαρίζοντας τη νίκη στη ΑΕΚ σε ένα απίθανο ματς.

Τα δεκάλεπτα: 10-23, 34-57, 65-72, 90-89.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης