Ο Κώστας Σλούκας βγήκε μπροστά στις δηλώσεις του πριν από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ζαλγκίρις (19/11, 20:00), έστειλε αρχηγικό μήνυμα και στήριξε απόλυτα τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Αποστολή στο Κάουνας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το πόσο εύκολο είναι να γίνει restart σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, προκειμένου να παίξει ο Παναθηναϊκός ένα εξίσου δύσκολο παιχνίδι απέναντι στη Ζάλγκιρις: «Θεωρούμε ότι η Εuroleague είναι ένα πάρα πολύ απαιτητικό τουρνουά. Πρέπει να αλλάξουμε κατευθείαν το μυαλό μας και να κοιτάξουμε αυτό το παιχνίδι, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ δύσκολο. Το αποτέλεσμα στη Βίρτους δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Επίσης, γνωρίζουμε ότι η εικόνα μας δεν είναι αυτή που θέλουμε και αυτή που απαιτούν τόσο ο κόσμος όσο και οι προσδοκίες που έχουμε θέσει από την αρχή της χρονιάς.

Όμως, όπως είπε και ο φίλος μου ο Γιάμπου, είναι ακόμη Νοέμβριος. Δεν θυμάται κανένας τι έχει γίνει τον Νοέμβριο, ούτε πέρυσι ούτε πρόπερσι. Οφείλουμε να κοιτάζουμε μέρα με τη μέρα πώς θα βελτιωνόμαστε και, φυσικά, να παίρνουμε νίκες.

Για το τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξουν περισσότερο στο παιχνίδι με τη Ζάλγκιρις και ποιο είναι το κομμάτι της τακτικής στο οποίο πρέπει να εστιάσουν: «Βασικό μας πρόβλημα στα τελευταία παιχνίδια, αλλά ουσιαστικά από την αρχή της χρονιάς, είναι τα αμυντικά μας ριμπάουντ. Επιτρέπουμε πολλά επιθετικά ριμπάουντ στους αντιπάλους. Ο Βαλαντσιούνας είναι ένα πολύ δυνατό επιθετικό όπλο της ομάδας τους, το οποίο πρέπει να ματσάρουμε, και πρέπει να τον κρατήσουμε χαμηλά. Επίσης, πρέπει να ελέγξουμε τον ρυθμό του παιχνιδιού και, φυσικά, να κάνουμε σωστές επιλογές στην επίθεση».

Ποιο είναι το μήνυμά του βλέποντας τη φετινή προσπάθεια: «Καταρχάς, υπομονή. Η ομάδα, να είστε σίγουροι, ότι προβληματίζεται και προσπαθεί να βελτιώσει πράγματα στα οποία αντιλαμβάνεται ότι έχει προβλήματα. Οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι όλες οι ομάδες απέναντι στον Παναθηναϊκό παίζουν πάντα με ένα έξτρα κίνητρο, το οποίο πρέπει να ματσάρουμε κι εμείς.

Επιμένω ότι η σημερινή εικόνα μας δεν ήταν τόσο κακή, καθώς παλέψαμε. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι κάποιες επιθετικές επιλογές μας και, φυσικά, τα αμυντικά ριμπάουντ μάς πόνεσαν. Αυτά οφείλουμε να βελτιώσουμε και θα τα βελτιώσουμε, αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας στο τέλος της χρονιάς.

Για τον Φρανσίσκο και τη συζήτηση που υπάρχει για το playmaking: «Εντάξει, εγώ με τον κόουτς έχω δουλέψει πέντε χρόνια. Γνωρίζω τι ζητάει στο γήπεδο. Έχω μια παραπάνω εμπειρία από τον Σίσκο, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ταλαντούχος. Για μένα, είναι ο πιο ταλαντούχος point guard στην Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή. Αλλά πρέπει να προσαρμοστεί και να καταλάβει τον ρόλο του στην ομάδα, ακολουθώντας τις οδηγίες του κόουτς. Έχει τη διάθεση, θέλει. Προφανώς, όπως είπα, είναι ακόμη νωρίς και κρατάμε ότι έχει τη διάθεση, θέλει να το κάνει και θα το κάνει».

Για το ποιος είναι ο τρόπος βελτίωσης όταν υπάρχουν τόσο λίγες προπονήσεις και παιχνίδια ανά δύο ημέρες κι αν είναι θέμα νοοτροπίας: «Τα παιχνίδια μάς προβληματίζουν όχι μόνο στο βίντεο ή στις προπονήσεις, αλλά και πριν και μετά από αυτά. Συγκεκριμένα, όταν είμαστε στο ξενοδοχείο, συζητάμε. Υπάρχει θέληση και είναι αυτό που κρατάω.

Το έχω ξαναπεί, άλλωστε, ότι είμαι 17-18 χρόνια στην Εuroleague. Δεν θυμάμαι μια χρονιά που να κύλησε ευθεία και να πετύχει στο τέλος. Αν θέλουμε στο τέλος να είμαστε χαρούμενοι και πετυχημένοι, οφείλουμε να περάσουμε και από δύσκολες περιόδους. Όπως αυτή που διανύουμε τώρα, η οποία θα ξεπεραστεί μόνο με νίκες και με βελτίωση του παιχνιδιού μας στα κομμάτια στα οποία πονάμε».