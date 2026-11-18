Ο Μάικ Μπατίστ συνεργάστηκε με τον Δημήτρη Διαμαντίδη στην Zalgirio Arena, για μία ακόμη φορά!

Ο Μπατίστ πασάρει στον Διαμαντίδη, και ο Διαμαντίδης «στάζει» το τρίποντο στην Zalgirio Arena! Από ποια χρονιά είναι αυτή η περιγραφή; Μα βεβαίως από το 2026, όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί.

Ο Διαμαντίδης και ο Μπατίστ κατέκτησαν μαζί τα πάντα. 8 Πρωταθλήματα, 7 Κύπελλα και 3 EuroLeague, για το πιο «φαρμακερό» πικ εν ρολ της Ευρώπης. Όταν μεσουρανούσαν, δεν είχαν αντίπαλο: στο χαμηλό ποστ, στο τρίποντο, στην επίθεση και στην άμυνα. Η συνεργασία τους έμεινε στην ιστορία ως η πιο χαρακτηριστική φάση κοντού-ψηλού στην EuroLeague των 2010s. Και κάθε φίλος του Παναθηναϊκού, όταν τους βλέπει να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα, δακρύζει.

Απολαύστε τους για μία ακόμη φορά μέσα από την κάμερα του SDNA: