Οι Φοίνιξ Σανς είναι η μόνη ομάδα που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Ντεζούντε Μάρεϊ.

Περιορισμένο φαίνεται πως είναι το ενδιαφέρον για την περίπτωση του Ντεζούντε Μάρεϊ στην αγορά του NBA, με τους Φοίνιξ Σανς να αποτελούν αυτή τη στιγμή τη μοναδική ομάδα που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μαρκ Σπίαρς, το ενδιαφέρον των Σανς χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα χλιαρό, ενώ χαρακτηριστικά ανέφερε πως υπάρχει ουσιαστικά μόλις «μισή ακόμη ομάδα» που εξετάζει την περίπτωσή του.

Τα δεδομένα δείχνουν πως, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, δεν έχει διαμορφωθεί έντονος ανταγωνισμός για τον έμπειρο γκαρντ, με τις επιλογές του στην αγορά να παραμένουν περιορισμένες.