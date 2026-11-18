Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο έφτασε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το πρωί της Τετάρτης, αφού μια νυχτερινή ιδιωτική πτήση οδήγησε τον νέο προπονητή της ομάδας από τον τελευταίο αγώνα του ως επικεφαλής της ομάδας των ΗΠΑ σε μια μάχη για τον υποβιβασμό σε έναν σύλλογο που αναζητά απεγνωσμένα μια αναβίωση της τύχης του.

Ο Ποτσετίνο δημοσίευσε μια φωτογραφία της Μάντσεστερ από αέρος στο Instagram, σηματοδοτώντας το τέλος του επτάωρου ταξιδιού του από το Σινσινάτι. Ένα ιδιωτικό αεροπλάνο τον είχε παραλάβει λίγο μετά τη νίκη των ΗΠΑ επί της Αϊτής την Τρίτη, και ο 54χρονος Αργεντινός οδηγήθηκε κατευθείαν στο προπονητικό κέντρο της Γιουνάιτεντ, στο Κάρινγκτον.

Ο Ποτσετίνο έχει πολύ λίγο χρόνο για να προσαρμοστεί στο νέο του περιβάλλον, ωστόσο, με έναν εκτός έδρας αγώνα της Premier League εναντίον της αιώνιας αντιπάλου Λίβερπουλ να διαφαίνεται σημαντικός την Κυριακή. Η Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε τον διορισμό του Ποτσετίνο την Παρασκευή, μετά την απόλυση του Μάικλ Κάρικ, με τον προπονητή να καθυστερεί την άφιξή του για να ηγηθεί των ΗΠΑ στα δύο προημιτελικά του CONCACAF Nations League.

Η εστίασή του πρέπει να μετατοπιστεί γρήγορα από το διεθνές ποδόσφαιρο στην καθημερινή ρουτίνα της διοίκησης των συλλόγων, όπου ένα σκληρό φως θα ακολουθεί κάθε του κίνηση και απαιτείται μια δραστική αλλαγή στη φόρμα, και μάλιστα γρήγορα.

Η Γιουνάιτεντ δεν έχει κερδίσει τον τίτλο του πρωταθλήματος από το 2013, όταν ο επί χρόνια προπονητής Άλεξ Φέργκιουσον αποσύρθηκε, και οι 20 φορές πρωταθλητές Αγγλίας έχουν καταγράψει μία νίκη σε 10 αγώνες πρωταθλήματος αυτή τη σεζόν, κατακτώντας την 18η θέση στον βαθμολογικό πίνακα, τη χαμηλότερη θέση τους σε αυτό το στάδιο μιας σεζόν κορυφαίας κατηγορίας από το 1986-87.

Αυτή ήταν η σεζόν που ανέλαβε ο Φέργκιουσον, και 40 χρόνια αργότερα ο Ποτσετίνο φτάνει σε παρόμοιες συνθήκες.

Ο Φέργκιουσον πήρε χρόνο στη Γιουνάιτεντ, η οποία είχε σχεδόν δύο δεκαετίες αναμονής για έναν ακόμη τίτλο πρωταθλήματος από την άφιξή του. Δύο ημέρες αφότου ανέλαβε την ηγεσία, η ομάδα του Φέργκιουσον έχασε από την Όξφορντ Γιουνάιτεντ και έπεσε στη ζώνη του υποβιβασμού.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τερμάτισε 11η εκείνη τη σεζόν και έπρεπε να περιμένει μέχρι το 1993 για να κατακτήσει ο Φέργκιουσον τον τίτλο, αν και κέρδισε ένα Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης, ένα Κύπελλο Αγγλίας και ένα Λιγκ Καπ στην πορεία.