Ο Άρης ζορίστηκε κόντρα στη Λε Μαν, όμως κατάφερε να επικρατήσει με 96-86 χάρη στον «μαέστρο» Ντιμιτρίεβιτς των 13 ασίστ και στον «εκτελεστή» Μόργκαν των 23 πόντων με τα 5/7 τρίποντα.

Οι κιτρινόμαυροι δυσκολεύτηκαν κόντρα στη γαλλική ομάδα, έχασαν στο τελευταίο πεντάλεπτο και τους Ρόμπινσον-Ερλ και Λιντέλ, όμως κατάφεραν να κάμψουν την αντίστασή της φτάνοντας στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ανέβηκε στο 7-1 ο Άρης στον όμιλό, συνεχίζοντας να κυνηγάει την αήττητη Χάποελ Ιερουσαλήμ, ενώ η Λε Μαν έπεσε στο 3-5.

Πρώτος σκόρερ ο Μόργκαν με 23 πόντους και 5/7 τρίποντα με καθοριστική συμβολή στην τέταρτη περίοδο, εκπληκτικός ο Ντιμιτρίεβιτς με 11 πόντους και 13 ασίστ, σημαντική η επιθετική συμβολή του Μοκόκα με 17 πόντους, ενώ ο Ρόμπινσον-Ερλ σημείωσε 14 πόντους, όλους στην πρώτη περίοδο.

Στην επόμενη αγωνιστική (9η) ο Άρης παίζει στην Ισπανία κόντρα στην Μπούργος (9/12, 21:30), ενώ νωρίτερα για το ελληνικό πρωτάθλημα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ (21/11, 17:30) στο ντέρμπι κορυφής. Έπειτα από τη «μάχη» της Θεσσαλονίκης ακολουθεί η διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Σερί ο Ρόμπινσον-Ερλ στην αρχή, ως το +11 ο Άρης

Εκμεταλλευόμενη τα κενά στη ρακέτα του Άρη, η Λε Μαν πήγε στο 5-6, όμως ο Ρόμπινσον-Ερλ ήταν ζεστός και με 9 δικούς του πόντους έκανε το 11-10. Με τρίποντο του Αμερικανού ο Άρης ξέφυγε με 19-12, αλλά οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τον τρόπο να επιστρέψουν και με τους Κινγκ και Γκρασόφ μείωσαν στο 29-26 της πρώτης περιόδου.

Δύο σερί τρίποντα από Μόργκαν και Λιντέλ έφεραν το 35-26 μέσα σε ενθουσιασμό στο κατάμεστο Παλέ, όμως τα κενά στη ρακέτα του Άρη παρέμεναν. Έτσι, ο Πεντά με διαδοχικά καρφώματα κράτησε την ομάδα του κοντά (38-34), εκνευρίζοντας παράλληλα τον Βασίλη Σπανούλη για την έλλειψη συγκέντρωσης της ομάδας του. Ο Μπιρτς έδωσε λύσεις κοντά στη ρακέτα και ο Μήτρου-Λονγκ με τρίποντο έγραψε το 52-41, με το ημίχρονο να κλείνει τελικά στο 52-43, διάστημα στο οποίο ο Ρόμπινσον-Ερλ είχε 14 πόντους και ο Ντιμιτρίεβιτς είχε μοιράσει τις 10 από τις 17 ασίστ του Άρη.

Πάντα κοντά η Λε Μαν, ξέσπασε ο Μόργκαν για τη νίκη

O Μοκόκα έκανε το 55-44, όμως η διαφορά εξανεμίστηκε πολύ γρήγορα, με τους Στιούαρτ και Γκρασόφ να μειώνουν σε 58-55. Ξανά ο Γάλλος γκαρντ του Άρη έδωσε μια ώθηση (65-59), όμως οι φιλοξενούμενοι κερδίζοντας βολές πλησίασαν στον πόντο (67-66). Εκεί, με διαδοχικές βολές του Ντιμιτρίεβιτς και μία ασίστ του ίδιου το τρίτο δεκάλεπτο έφερε τον Άρη στο 76-67.

Με τρίποντο ο Ντιμιτρίεβιτς έγραψε το +10 (79-69), όμως οι κιτρινόμαυροι δεν μπορούσαν να ξεμακρύνουν για να καθαρίσουν το ματς. Ο Γουντ με τρίποντο μείωσε σε 83-77 και μέσα σε δύο λεπτά αποβλήθηκαν με πέμπτο φάουλ ο Ρόμπινσον-Ερλ και ο Λιντέλ. Ακόμα δύο τρίποντα από τον Μόργκαν έφεραν τον Άρη στο 91-78 (36’) και ο ίδιος με γκολ-φάουλ καθάρισε το παιχνίδι με το 94-83 στο 38’.

Τα δεκάλεπτα: 29-26, 52-44, 76-69, 96-86

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.