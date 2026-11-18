Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης σε δηλώσεις του τόνισε ότι η εικόνα της ομάδας στο πρώτο μέρος δεν αντιπροσωπεύει την ιστορία της ΑΕΚ, ενώ στάθηκε και στην σημαντικότητα του παιχνιδιύ με τον Ηρακλή

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:



«Η αλήθεια είναι ότι μιλήσαμε στο ημίχρονο. Είπε και ο κόουτς, είπα και εγώ κάποια πράγματα. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, αλλά δεν είναι δικαιολογία. Πρέπει να δίνουμε το 100%. Η εικόνα μας στο πρώτο ημίχρονο ήταν απαράδεκτη, δεν άξιζε στην ιστορία της ομάδας μας.



Αντιδράσαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Πήγα στο ριμπάουντ, κυνήγησα τη φάση και έβαλα ένα σημαντικό καλάθι για να κρατηθούμε πρώτοι στη βαθμολογία. Πρέπει η συγκέντρωση να είναι στο 100% σε όλο το ματς, προσπαθώ να βοηθώ, πολλές φορές μπορεί να γίνομαι κουραστικός, αλλά έχω την εμπειρία και θέλω να βοηθάω τα άλλα παιδιά.



Ευχαριστώ τουλάχιστον τον κόουτς και τους συμπαίκτες μου που βγάλαμε αντίδραση. Είναι απλά μια νίκη, θέλουμε πάρα πολλή δουλειά. Πρέπει να πάμε στον Ηρακλή να κερδίσουμε, γιατί κινδυνεύουμε να πέσουμε. Ήταν μια καλή νίκη, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε».