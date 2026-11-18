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Ο Γκιγιόμ Βιζάντ αναφέρθηκε στην ατμόσφαιρα του Αλεξανδρείου και τη δυναμική του Άρη.

Αναλυτικά όσα είπε ο κόουτς της Λε Μαν:

«Σκληρή πρόκληση για εμάς και πολύ σημαντική εμπειρία. Ο Άρης είναι πολύ δυνατή ομάδα, παλέψαμε ως το τέλος.

Η αυτοπεποίθηση που έχει τον τελευταίο μήνα είναι εμφανής, κέρδισε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό είναι πολύ δυνατός ο Άρης και επιβεβαίωσε την κατάσταση του. Είναι πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε να περάσει από αυτή την έδρα

Δεν μπορώ να πω ότι επηρεαστήκαμε από την ατμόσφαιρα. Ηταν πολύ έντονη και εκπληκτική, όπως την περιμέναμε. Υπέροχη ατμόσφαιρα.

Το κρίσιμο σημείο του αγώνα ήταν στην τρίτη περίοδο, όταν γυρίσαμε στο ματς και μπορούσαμε να προσπεράσουμε. Εκεί ο Άρης έκανε σερί και πήρε τον έλεγχο ξανά του αγώνα».