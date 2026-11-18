Το Slam Dunk ερευνά πόσο συμπτωματική ήταν η παρουσία του διαιτητή Ζαμοΐσκι στη Μπολόνια. Το ρεκόρ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού με τον Πολωνό.

Το βράδυ της Τρίτης, πολλοί έδωσαν σημασία - και σωστά - στην εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Λίγοι παρατήρησαν ότι για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε σε εξωγενείς παράγοντες και κάποιες αποφάσεις εννοώντας τη διαιτησία.

Λίγη ώρα αργότερα στη Magic Euroleague ο Βασίλης Παπαθεοδώρου αναφέρθηκε διεξοδικά στο έργο του Πολωνού Ζαμοΐσκι και ο Γιώργος Ζάκκας μετέφερε από τη Μπολόνια ότι τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού σιγόβραζαν για όσα έκανε ο συγκεκριμένος διαιτητής.

Πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις, ο Κέντρικ Ναν σχολίασε δημόσια την απίστευτη αλλά καθοριστική απόφαση του Πολωνού να δώσει φάουλ και τρεις βολές στη Βίρτους ενώ απέμεναν 0,3’’ μετά από τζάμπολ. Μια απόφαση που με το ματς να κρίνεται στη… μιάμιση κατοχή και τα καλάθια να μπαίνουν με αίμα, έμοιαζε σαν να αποφάσιζε πρόωρα για τον νικητή. Δεν ήταν βέβαια η μόνη απόφαση.

Το staff του Παναθηναϊκού βλέποντας ξανά το ματς κατάλαβε ότι είχαν συμβεί κι άλλα που εξέθεσαν τον Ιερεθουέλο. Για αυτό και θα έχει ιδιαίτερη σημασία να δούμε αν θα ξαναπαίξει τον Παναθηναϊκό μετά τα όσα έκανε στην Ιταλία.

Κι επειδή τα στοιχεία είναι πιο σημαντικά από τα σχόλια, το Slam Dunk αποφάσισε να ψάξει. Ο Λιόλιος, ο Μπολτάουζερ, ο Νίκολιτς, ο Κορομηλάς, η Τσαρούχα, ο Παπαπέτρου γνωρίζουν από πρώτο χέρι τι συμβαίνει αν αρχίσει να ψάχνει το SDNA. Το πιο επιδραστικό αθλητικό Μέσο στη χώρα αλλά και ταυτόχρονα αυτό που δεν φοβάται να πάρει θέση όταν μαζί με τις πληροφορίες, έχει ντοκουμέντα και ακράδαντα επιχειρήματα στα χέρια του.

Σήμερα δεν έχουμε φυσικά τίποτα επιλήψιμο παρά μόνο να σας παρουσιάσουμε τι συμβαίνει όταν ο Πολωνός Ζαμοΐσκι σφυρίζει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Ένα μοτίβο που εξελίσσεται. Ισως ο Στόουκς ή ο Ιερεθουέλο να μπορούσαν να το εξηγήσουν με περισσότερο σαφήνεια αλλά εμείς θα σταθούμε σήμερα στη στατιστική του Πολωνού που αν μη τι άλλο προκαλεί ενδιαφέρον.

Γιατί; Ας δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα.

Την προηγούμενη διετία και φέτος ο Ολυμπιακός έχει 9-1 με τον Πολωνό. Ο Παναθηναϊκός στο ίδιο διάστημα έχει 2-4. Είναι σύμπτωση; ΑΣΦΑΛΩΣ! Απλά όταν μαζεύονται πολλές συμπτώσεις καλό είναι να τις καταγράφουμε για να τις γνωρίζει και ο κόσμος που μας διαβάζει.

Η ανάλυση

Ο Ζαμοΐσκι τη σεζόν 2024-25 σφύριξε σε πέντε παιχνίδια του Ολυμπιακού και συμπτωματικά οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν και τα πέντε.

Την ίδια αγωνιστική περίοδο, ο Πολωνός ήταν μέλος της διαιτητικής τριάδας μόνο σε δύο αγώνες του Παναθηναϊκού AKTOR και το «τριφύλλι» ηττήθηκε και στα δύο.

Το ένα από τα παιχνίδια ήταν, μάλιστα, και κοινό, καθώς ο Ζαμοΐσκι σφύριξε στο ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ, με τους «πράσινους» να κάνουν επίσημη διαμαρτυρία στην διοργάνωση με βίντεο για τις αποφάσεις των διαιτητών.

Ενδιαφέρον προκαλεί και το γεγονός πως σε τρία παιχνίδια του Ολυμπιακού ο Ζαμοΐσκι σφύριζε μαζί με τους Γιαβόρ και Νίκολιτς, ενώ στο «αιώνιο» ντέρμπι οι τρεις τους αποτέλεσαν την διαιτητική ομάδα.

Αναλυτικά:

Σεζόν 2024-25

Παιχνίδια Παναθηναϊκού:

15/1/2025: Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός AKTOR 82-73 (Μόγκουλκοτς - Ζαμοΐσκι - Ρασίς)

14/3/2025: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 76-74 (Γιαβόρ - Νίκολιτς - Ζαμοΐσκι)

Παιχνίδια Ολυμπιακού:

15/10/2024: Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο 89-68 (Πέρεζ - Ζαμοΐσκι - Μπίτνερ)

4/12/2024: Μονακό - Ολυμπιακός 80-89 (Πουκλ - Ζαμοΐσκι - Ρασίς)

10/1/2025: Ολυμπιακός - Μπάγερν Μονάχου 112-69 (Περούγκα - Νίκολιτς - Ζαμοΐσκι)

7/2/2025: Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 88-90 (Γιαβόρ - Ζαμοΐσκι - Σίλβα)

14/3/2025: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 76-74 (Γιαβόρ - Νίκολιτς - Ζαμοΐσκι)

Πάμε τώρα στην περσινή σεζόν: Ο Ζαμοΐσκι διηύθυνε τρία παιχνίδια του Παναθηναϊκού AKTOR και τέσσερα του Ολυμπιακού. Οι «πράσινοι» κέρδισαν τα δύο παιχνίδια, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» τα τρία.

Αναλυτικά:

Σεζόν 2025-26

Παιχνίδια Παναθηναϊκού:

5/11/2025: Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός AKTOR 86-68 (Περούγκα - Ζαμοΐσκι - Ρασίς)

23/12/2025: Ζαλγκίρις Κάουνας - Παναθηναϊκός AKTOR 85-92 (Πέρεζ - Ζαμοΐσκι - Κονσταντίνοφς)

3/2/2026: Παναθηναϊκός AKTOR - Ρεάλ Μαδρίτης 82-81 (Μπελόσεβιτς - Γιόβτσιτς - Ζαμοΐσκι)

Παιχνίδια Ολυμπιακού:

14/10/2025: Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές 78-82 (Λάτισεβς - Ζαμοΐσκι - Μπουμπέρ)

12/11/2025: Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις Κάουνας 95-78 (Χόρντοφ - Ζαμοΐσκι - Τραβίτσκι)

10/3/2026: Παρί - Ολυμπιακός 87-104 (Ράντοβιτς - Ζαμοΐσκι - Ομπρκνέζεβιτς)

28/4/2026: Ολυμπιακός - Μονακό 91-70 (Πέρεζ - Ζαμοΐσκι - Πίτεκ)

Αυτό σημαίνει ότι τις δύο προηγούμενες σεζόν ο Ζαμοΐσκι έχει σφυρίξει σε πέντε παιχνίδια τον Παναθηναϊκό, με το «τριφύλλι» να μετράει 2 νίκες και 3 ήττες. Από την άλλη, έχει σφυρίξει 9 παιχνίδια του Ολυμπιακού και οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πανηγυρίσει στα 8 από αυτά.

Φέτος, ο Πολωνός έχει σφυρίξει μόλις από ένα παιχνίδι για κάθε ομάδα. Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη στην αναμέτρηση με την Ντουμπάι, ενώ ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από την Βίρτους Μπολόνια.

Αναλυτικά:

Σεζόν 2026-27

Παιχνίδι Παναθηναϊκού:

17/11/2026: Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός 84-79 (Περούγκα - Πέρεζ - Ζαμοΐσκι)

Παιχνίδι Ολυμπιακού:

12/11/2026: Ολυμπιακός - Ντουμπάι 101-72 (Πέρεζ - Ζαμοΐσκι - Ατάρντ)

Συνολικά λοιπόν τα αποτελέσματα δύο ομάδων με τους ίδιους στόχους όταν τις σφυρίζει ο Πολωνός είναι:

Παναθηναϊκός 2-4

Ολυμπιακός 9-1.