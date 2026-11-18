Δύσκολα έχει ξεκινήσει η σεζόν για τους Ιντιάνα Πέισερς, οι οποίοι εξετάζουν τις επιλογές τους στην αγορά του NBA, αναζητώντας ενίσχυση στα «φτερά».

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μαρκ Στέιν, οι Ιντιάνα Πέισερς εξετάζουν το ενδεχόμενο ανταλλαγής ώστε να αναβαθμιστούν στα «φτερά», μετά την αποτυχημένη προσπάθεια απόκτησης του Νικ Κλίφορντ, ο οποίος κατέληξε στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ μέσω ανταλλαγής με τους Σακραμέντο Κινγκς.

Καθοριστικό ρόλο στις επόμενες κινήσεις των Πέισερς αναμένεται να παίξει η κατάσταση του Ταϊρίς Χαλιμπάρτον. Ο 26χρονος γκαρντ παραμένει εκτός δράσης λόγω θλάσης στον οπίσθιο μηριαίο, έχοντας προλάβει να αγωνιστεί μόλις σε τέσσερα παιχνίδια μετά την επιστροφή του από τη ρήξη αχιλλείου τένοντα.

Έτσι, οι Πέισερς καλούνται να αξιολογήσουν τόσο τον χρόνο που θα χρειαστεί για να επιστρέψει ο Χαλιμπάρτον όσο και την αγωνιστική του κατάσταση μετά τη μακρά απουσία, προτού αποφασίσουν πώς θα κινηθούν στην αγορά.