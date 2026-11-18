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Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για τα στοιχεία που είχε ο Άρης στη νίκη επί της Λε Μαν, ενώ απάντησε και για το επερχόμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (21/11).

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Δεν είναι εύκολο να παίξεις μετά από τόσο μεγάλη νίκη. Ξοδέψαμε πολλή ενέργεια στο προηγούμενο ματς (σ.σ. με Ολυμπιακό).

Δεν είχαμε όλη την συγκέντρωση που θέλαμε. Ήταν ένα απαιτητικό παιχνίδι. Είναι γρήγορη ομάδα, σκληρή η Λε Μαν. Ολοι έδωσαν κάτι για να κερδίσουμε. Ευχαριστούμε τον κόσμο που γέμισε ξανά το γήπεδο και μας έσπρωξε στη νίκη.

Ελέγξαμε το παιχνίδι και στα 40 λεπτά. Δεν μπορούμε να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια με 15 ή 20 πόντους. Είχαμε συγκέντρωση, ανεβάσαμε την ένταση. Μοιράσαμε 24 ασίστ, έπρεπε να αποφύγουμε κάποια λάθη και πήραμε δίκαια τη νίκη».

Για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ: «Είναι ένα ντέρμπι ακόμα. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για να είμαστε έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι. Πάμε για ακόμα ένα σκληρό παιχνίδι, ένα ντέρμπι, έχουμε παίξει με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και πάμε εκεί για να κάνουμε το παιχνίδι μας»