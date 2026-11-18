O NτιΆντρε Πίνκνεϊ με post του στο Twitter αποκάλυψε πως ακόμα δεν έχει πληρωθεί από την ΑΕΚ μετά το πέρασμά του από τον σύλλογο.

Σε σοβαρές αποκαλύψεις προέβη ο NτιΆντρε Πίνκνεϊ με post του στο Twitter. Ο μέχρι πρότινος φόργουορντ της Ένωσης, ανέφερε στα social media πως ακόμα δεν έχει πληρωθεί από τη θητεία του στους «κιτρινόμαυρους», ασκώντας σκληρή κριτική στον σύλλογο.



Αρχικά, ο 26χρονος φόργουορντ απάντησε σε ένα ποστάρισμα στο οποίο γινόταν αναφορά στην πιθανή απόκτηση του Τζον Μικς από τους «κιτρινόμαυρους», σχολιάζοντας πως: «Να μην ξοδέψει καν το χρόνο του να πάει στην ΑΕΚ, χρωστάνε σε όλους τους παίκτες λεφτά».

Στη συνέχεια, με νέο του μήνυμα κάτω από το ίδιο ποστ αποκάλυψε πως στους δύο μήνες που βρέθηκε στην Ένωση οι άνθρωποι του συλλόγου δεν τον πλήρωσαν ποτέ και πως ο ατζέντης του αναμένεται να ξεκινήσει τη διαδικασία μήνυσης προς την «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ, κάτι το οποίο είχε συμβεί και πέρσι, όπως τονίζει, με την περίπτωση του Άντονις Αρμς.



«Ήμουν εκεί για 2 μήνες και δεν με πλήρωσαν ποτέ. Ο ατζέντης μου τους μήνυσε πέρυσι μαζί με τον Άντονις Αρμς και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη διαδικασία να τους μηνύσει και για τα χρήματά μου. Όλοι λένε ψέματα και προσπαθούν να εξαπατήσουν. Θα συνιστούσα αυτόν τον σύλλογο σε έναν άστεγο. Είναι χάλια που ο προπονητής πρέπει να υποφέρει. Υπέροχος τύπος.