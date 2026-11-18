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Τι κι αν το 2026 είναι μάλλον ο χειρότερος πιλότος ολόκληρου του γκριντ (εντάξει, μαζί με τον Στρολ...); Η Κάντιλακ εκτίμησε το ασύγκριτο μουστάκι του Βάλτερι Μπότας και επιβεβαίωσε και επίσημα πως ο Φινλανδός θα συνεχίσει στην ομάδα και το 2027.

Μια φορά κι ένα κάποτε, με τον πύραυλο της Μερσέντες στα χέρια του, ο Βάλτερι Μπότας πήρε pole positions, νίκες, γεύτηκε γλυκιά σαμπάνια και ήταν το απόλυτο νο2, πίσω από τον ανυπέρβλητο Λιούις Χάμιλτον.

Τα χρόνια πέρασαν, ο- λατρεμένος, είναι η αλήθεια- Φινλανδός βρέθηκε στο κόκπιτ της... νεοφώτιστης Κάντιλακ κι έκανε μια χρονιά για τα θηρία. Ο Σέρχιο Πέρεζ, σ' αυτόν τον άτυπο αγώνα για το απολύτως τίποτα, τον έχει εξαΰλώσει.

Ωστόσο, η εμπειρία του Μπότας όπως, προφανώς, και το μνημειώδες μουστάκι του έκαναν τη διαφορά και η αμερικανική ομάδα γνωστοποίησε με κάθε επισημότητα πως θα συνεχίσει και το 2027 στο τιμόνι της ομάδας, πλάι στον Τσέκο.

Και μετά λένε δεν γίνονται θαύματα στις μέρες μας...