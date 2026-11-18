Μια φορά κι ένα κάποτε, με τον πύραυλο της Μερσέντες στα χέρια του, ο Βάλτερι Μπότας πήρε pole positions, νίκες, γεύτηκε γλυκιά σαμπάνια και ήταν το απόλυτο νο2, πίσω από τον ανυπέρβλητο Λιούις Χάμιλτον.
Τα χρόνια πέρασαν, ο- λατρεμένος, είναι η αλήθεια- Φινλανδός βρέθηκε στο κόκπιτ της... νεοφώτιστης Κάντιλακ κι έκανε μια χρονιά για τα θηρία. Ο Σέρχιο Πέρεζ, σ' αυτόν τον άτυπο αγώνα για το απολύτως τίποτα, τον έχει εξαΰλώσει.
Ωστόσο, η εμπειρία του Μπότας όπως, προφανώς, και το μνημειώδες μουστάκι του έκαναν τη διαφορά και η αμερικανική ομάδα γνωστοποίησε με κάθε επισημότητα πως θα συνεχίσει και το 2027 στο τιμόνι της ομάδας, πλάι στον Τσέκο.
Και μετά λένε δεν γίνονται θαύματα στις μέρες μας...
Not going anywhere. https://t.co/lSUpIttSm8— Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) November 18, 2026