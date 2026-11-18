Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο Προμηθέας υπέκυψε στην ανωτερότητα της Τρίερ με την ομάδα της Πάτρας να γνωρίζει την ήττα με 102-89.

Η Τρίερ επιβεβαίωσε την ταμπέλα του φαβορί στην αναμέτρηση με τον Προμηθέα. Η γερμανική ομάδα ήταν ανώτερη καθ' όλη την διάρκεια του ματς κερδίζοντας εύκολα τους Πατρινούς με 102-89.

Πλέον η ομάδα του Μιχελάκου με την ήττα αυτή έπεσε στο 4-3, με την Τρίερ να παραμένει στην κορυφή του ομίλου με 7-0 ρεκόρ.

Για τους νικητές ο Ρόλαντ ήταν πρώτος σκόρερ με 13 πόντους με 4 ασίστ, με τον Σιμόν να προσθέτει 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Μπρουκς με 11 πόντους και 4 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά ο Άντονι Αρμς ξεχώρισε με 21 πόντους, με τον Κόλεμαν να συμπληρώνει 14 πόντους, 5 ριμπάουντ. Καλή παρουσία από τον Καλαϊτζάκη με 12 πόντους.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης