Η Τρίερ επιβεβαίωσε την ταμπέλα του φαβορί στην αναμέτρηση με τον Προμηθέα. Η γερμανική ομάδα ήταν ανώτερη καθ' όλη την διάρκεια του ματς κερδίζοντας εύκολα τους Πατρινούς με 102-89.
Πλέον η ομάδα του Μιχελάκου με την ήττα αυτή έπεσε στο 4-3, με την Τρίερ να παραμένει στην κορυφή του ομίλου με 7-0 ρεκόρ.
Για τους νικητές ο Ρόλαντ ήταν πρώτος σκόρερ με 13 πόντους με 4 ασίστ, με τον Σιμόν να προσθέτει 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Μπρουκς με 11 πόντους και 4 ασίστ.
Από την άλλη πλευρά ο Άντονι Αρμς ξεχώρισε με 21 πόντους, με τον Κόλεμαν να συμπληρώνει 14 πόντους, 5 ριμπάουντ. Καλή παρουσία από τον Καλαϊτζάκη με 12 πόντους.