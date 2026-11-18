Μια ξεχωριστή αναφορά στο ξεκίνημα της μπασκετικής του διαδρομής έκανε ο Σάσα Βεζένκοφ, με τον αστέρα του Ολυμπιακού να αναδημοσιεύει μια ανάρτηση που έχει έντονο άρωμα… ΑΠΟΕΛ!

Συγκεκριμένα, ο MVP της EuroLeague και πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στη διοργάνωση έκανε repost την κοινή δημοσίευση των Basketball Maniacs και CyprusBasket, η οποία αναδεικνύει την πορεία του από τα πρώτα του μπασκετικά βήματα μέχρι την κορυφή της Ευρώπης.

Η ανάρτηση περιλαμβάνει μια ιδιαίτερα συμβολική φωτογραφία, στην οποία ο σημερινός Βεζένκοφ κρατά από το χέρι τον μικρό Σάσα, από την εποχή που αγωνιζόταν στα τμήματα υποδομής του ΑΠΟΕΛ.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στη σπουδαία πορεία του, στα κατορθώματά του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, αλλά και στις πρόσφατες εντυπωσιακές εμφανίσεις του, όπως το μεγάλο σουτ στην επιστροφή του στην Κύπρο και οι 37 πόντοι απέναντι στη Μακάμπι.

Η ανάρτηση αναφέρει:

«Από ένα μικρό παιδί που σούταρε στα γήπεδα με το ΑΠΟΕΛ μέχρι να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του Ολυμπιακού. Επέστρεψε στην Κύπρο, πέτυχε κάτι που μπορεί να είναι ένα από τα πιο τρελά σουτ στην ιστορία του EuroLeague και έριξε 37 πόντους εναντίον της Maccabi για να οδηγήσει την ομάδα του στην νίκη. Ορισμένες διαδρομές είναι πραγματικά ξεχωριστές. Από το να ονειρεύεσαι στα γήπεδα μέχρι να γράφεις ιστορία στη μεγαλύτερη σκηνή! Το όνομά του είναι Sasha Vezenkov.Τίποτα παρά ΣΕΒΑΣΜΟ»