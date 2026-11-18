Ο νεαρός χαφ του Ολυμπιακού, αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατο και αναμένεται να χάσει σημαντικά παιχνίδια των «ερυθρόλευκων», όπως τα ντέρμπι με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό.
Η εικόνα του Πουέρτα, μάλιστα με πατερίτσες και ειδικό νάρθηκα στο γόνατο, προκάλεσε προβληματισμό στους συμπατριώτες του αλλά και στους ανθρώπους του Ολυμπιακού, που περιμένουν πλέον την επιστροφή του στην Ελλάδα.
¡ATENCIÓN 🚨! Hay novedad con estado de salud 😮 de Gustavo Puerta, luego de salir lesionado en el empate de la Selección Colombia 🇨🇴 contra Chile 🇨🇱 #GolCaracol #SiempreFutbol ⚽ https://t.co/FXY0q43d3I— Gol Caracol (@GolCaracol) November 18, 2026