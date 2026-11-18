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Ο Γκουστάβο Πουέρτα αποχώρησε από την φιλική αναμέτρηση της Κολομβίας με την Χιλή, με πρόβλημα τραυματισμού, κάνοντας την εμφάνισή του λίγες ώρες μετά με πατερίτσες!

Ο νεαρός χαφ του Ολυμπιακού, αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατο και αναμένεται να χάσει σημαντικά παιχνίδια των «ερυθρόλευκων», όπως τα ντέρμπι με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό.

Η εικόνα του Πουέρτα, μάλιστα με πατερίτσες και ειδικό νάρθηκα στο γόνατο, προκάλεσε προβληματισμό στους συμπατριώτες του αλλά και στους ανθρώπους του Ολυμπιακού, που περιμένουν πλέον την επιστροφή του στην Ελλάδα.