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Ο Άρης ζορίστηκε αλλά κέρδισε τη Λε Μαν, ενώ ο ΠΑΟΚ πήρε σπουδαίο διπλό στην έδρα τη Μανρέσα στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του EuroCup.

Στο γεμάτο και πάλι Αλεξάνδρειο ο Άρης κατέβαλε την αντίσταση της μαχητικής Λε Μαν για το ρεκόρ του 7-1, παραμένοντας στο κυνήγι της πρωτοπόρου και αήττητης στον Α’ όμιλο Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Για τον Δ’ όμιλο ο ΠΑΟΚ πέρασε από την Ισπανία κόντρα στη Μανρέσα ανατρέποντας διαφορά 15 πόντων. Με τη νίκη αυτή ο Δικέφαλος ανέβηκε στο 6-2, διπλασιάζοντας τις νίκες επί της ισπανικής ομάδας και παραμένει μία νίκη μακριά από την πρώτη Μπαχτσέσεχιρ.

Δείτε το πανόραμα των ομίλων του Άρη και του ΠΑΟΚ:

GROUP A

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής

Ροστόκ Σίγουλβς - Χάποελ Ιερουσαλήμ 80-91

Ντερτόνα - Ρίγα Ζέλι 92-96

Τσεντεβίτα - Μπούργος 76-62

Άρης - Λε Μαν 96-86

Η κατάταξη

Χάποελ Ιερουσαλήμ 8-0 Άρης 7-1 Λε Μαν 4-4 Ρίγα Ζέλι 4-4 Τσεντεβίτα 3-5 Ντερτόνα 3-5 Ροστόκ Σίγουλβς 2-6 Μπούργος 1-7

Η επόμενη αγωνιστική (9η)

Λε Μαν - Ντερτόνα (8/12, 21:00)

Ρίγα Ζέλι - Ροστόκ Σίγουλβς (9/12, 19:00)

Χάποελ Ιερουσαλήμ - Τσεντεβίτα (9/12, 21:00)

Μπούργος - Άρης (9/12, 21:30)

GROUP D

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής

Μπάλκαν - Ουλμ 86-78

Ρόμα - Μπαχτσέσεχιρ 70-92

Μπόσνα - Λιετκαμπέλις 91-84

Μανρέσα - ΠΑΟΚ 80-88

Η κατάταξη

Μπαχτσέσεχιρ 7-1 ΠΑΟΚ 6-2 Μανρέσα 5-3 Ρόμα 3-5 Ουλμ 3-5 Λιετκαμπέλις 3-5 Μπόσνα Σαράγεβο 3-5 Μπάλκαν Μπότεβγκραντ 2-6

Η επόμενη αγωνιστική (9η)

Μπαχτσέσεχιρ - Μπάλκαν (8/12, 18:00)

ΠΑΟΚ - Μπόσνα (8/12, 20:00)

Λιετκαμπέλις - Ρόμα (9/12, 19:00)

Ουλμ - Μανρέσα (9/12, 20:00)