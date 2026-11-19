Στο γεμάτο και πάλι Αλεξάνδρειο ο Άρης κατέβαλε την αντίσταση της μαχητικής Λε Μαν για το ρεκόρ του 7-1, παραμένοντας στο κυνήγι της πρωτοπόρου και αήττητης στον Α’ όμιλο Χάποελ Ιερουσαλήμ.
Για τον Δ’ όμιλο ο ΠΑΟΚ πέρασε από την Ισπανία κόντρα στη Μανρέσα ανατρέποντας διαφορά 15 πόντων. Με τη νίκη αυτή ο Δικέφαλος ανέβηκε στο 6-2, διπλασιάζοντας τις νίκες επί της ισπανικής ομάδας και παραμένει μία νίκη μακριά από την πρώτη Μπαχτσέσεχιρ.
Δείτε το πανόραμα των ομίλων του Άρη και του ΠΑΟΚ:
GROUP A
Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής
Ροστόκ Σίγουλβς - Χάποελ Ιερουσαλήμ 80-91
Ντερτόνα - Ρίγα Ζέλι 92-96
Τσεντεβίτα - Μπούργος 76-62
Άρης - Λε Μαν 96-86
Η κατάταξη
- Χάποελ Ιερουσαλήμ 8-0
- Άρης 7-1
- Λε Μαν 4-4
- Ρίγα Ζέλι 4-4
- Τσεντεβίτα 3-5
- Ντερτόνα 3-5
- Ροστόκ Σίγουλβς 2-6
- Μπούργος 1-7
Η επόμενη αγωνιστική (9η)
Λε Μαν - Ντερτόνα (8/12, 21:00)
Ρίγα Ζέλι - Ροστόκ Σίγουλβς (9/12, 19:00)
Χάποελ Ιερουσαλήμ - Τσεντεβίτα (9/12, 21:00)
Μπούργος - Άρης (9/12, 21:30)
GROUP D
Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής
Μπάλκαν - Ουλμ 86-78
Ρόμα - Μπαχτσέσεχιρ 70-92
Μπόσνα - Λιετκαμπέλις 91-84
Μανρέσα - ΠΑΟΚ 80-88
Η κατάταξη
- Μπαχτσέσεχιρ 7-1
- ΠΑΟΚ 6-2
- Μανρέσα 5-3
- Ρόμα 3-5
- Ουλμ 3-5
- Λιετκαμπέλις 3-5
- Μπόσνα Σαράγεβο 3-5
- Μπάλκαν Μπότεβγκραντ 2-6
Η επόμενη αγωνιστική (9η)
Μπαχτσέσεχιρ - Μπάλκαν (8/12, 18:00)
ΠΑΟΚ - Μπόσνα (8/12, 20:00)
Λιετκαμπέλις - Ρόμα (9/12, 19:00)
Ουλμ - Μανρέσα (9/12, 20:00)