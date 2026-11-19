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Η Ευρωλίγκα έχει πολλά σκαμπανεβάσματα, ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό έχουν τρομερά περιθώρια βελτίωσης.

Πιο χορταστική Τρίτη δεν θα μπορούσε να υπάρχει. Υπό την έννοια ότι είχαμε τα 9 από τα 10 ματς της 12ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκα. Και βέβαια είχαμε και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Βίοι αντίθετοι όσον αφορά τις δύο καλύτερες ομάδες του πλανήτη, αφού οι Πειραιώτες κέρδισαν ματς, που δεν κερδίζεται σχεδόν ποτέ στην Κύπρο απέναντι στην Μακάμπι, ενώ οι «πράσινοι» έχασαν δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στην διοργάνωση.

Πρώτα ήταν από την Μπαρτσελόνα, τώρα ήταν η σειρά της Βίρτους.

Ο Τόλης Κοτζιάς στο podcast του καταγράφει όλα τα αγωνιστικά και μεταγραφικά δεδομένα για τις δύο μεγαλύτερες (μπασκετικά) ομάδες του πλανήτη (εννοείται πλην ΝΒΑ).