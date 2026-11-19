Η Θύρα 13 συμπληρώνει 60 χρόνια ύπαρξης και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε τις ευχές της με ένα όμορφο βίντεο στα social media.

Το οργανωμένο οπαδικό κίνημα του Παναθηναϊκού, η Θύρα 13, συμπληρώνει 60 χρόνια ύπαρξης. 60 χρόνια στα οποία βρίσκεται στο πλευρό του συλλόγου, αποτελεί το μεγαλύτερό του στήριγμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, πανηγυρίζει κάθε επιτυχία και αποτελεί «ασπίδα» σε κάθε δυσκολία.

Η ΠΑΕ λοιπόν δεν ξέχασε φυσικά την σημερινή ημερομηνία και έστειλε τις ευχές της στην Θύρα 13 μέσω ενός πολύ όμορφου βίντεο στα social media, στο οποίο υπάρχουν πλάνα οχι μόνο από τα ποδοσφαιρικά γήπεδα, αλλά και από τα κλειστά στα οποία ο «πράσινος» λαός δίνει τον δικό του παλμό.

Η σχετική ανάρτηση:

«60 Years of Gate 13 💚 Our Tribute to the Heart of Panathinaikos



Για όλους όσοι στηρίζουν τον Παναθηναϊκό σε κάθε άθλημα, σε κάθε γήπεδο, στα πέταλα ολόκληρης της γης.

Για όλους όσοι φροντίζουν να μην είναι ποτέ μόνος. Στις χαρές και στις λύπες μαζί.

Για όλους όσοι, ακόμα και στις πιο δύσκολες μέρες του Συλλόγου, ήταν εκεί με το Τριφύλλι στην καρδιά.



60 χρόνια περήφανα, με την πράσινη σημαία μας ψηλά.



Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο οπαδικό κίνημα της χώρας.



Χρόνια πολλά Θύρα 13!».