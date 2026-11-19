Με την είσοδο στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΑΕΚ, κάποιος μπορεί να διαπιστώσει ότι υπήρξε χακάρισμα από την ομάδα «ACE Veen-BigYahu», όπως αναφέρει το μήνυμα των Τούρκων χάκερς.
«Όσο συνεχίζεται η ασέβειά σας προς τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και το κράτος της Τουρκικής Δημοκρατίας, τόσο θα διευρύνεται η έκταση των επιθέσεών μας», ανέφερε το μήνυμα των Τούρκων.
Ιδιαίτερα προκλητική ήταν και η αναφορά στην 9η Σεπτεμβρίου 1922, ημερομηνία που συνδέεται με τη Μικρασιατική Καταστροφή και την είσοδο του τουρκικού στρατού στη Σμύρνη.