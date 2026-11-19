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Θύμα επίθεσης Τούρκων χάκερς έπεσε η επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΑΕΚ, αφού όποιος προσπαθεί να εισέλθει βλέπει μια φωτογραφία με τον Κεμάλ Ατατούρκ και ένα μήνυμα στα τουρκικά.

Με την είσοδο στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΑΕΚ, κάποιος μπορεί να διαπιστώσει ότι υπήρξε χακάρισμα από την ομάδα «ACE Veen-BigYahu», όπως αναφέρει το μήνυμα των Τούρκων χάκερς.

«Όσο συνεχίζεται η ασέβειά σας προς τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και το κράτος της Τουρκικής Δημοκρατίας, τόσο θα διευρύνεται η έκταση των επιθέσεών μας», ανέφερε το μήνυμα των Τούρκων.

Ιδιαίτερα προκλητική ήταν και η αναφορά στην 9η Σεπτεμβρίου 1922, ημερομηνία που συνδέεται με τη Μικρασιατική Καταστροφή και την είσοδο του τουρκικού στρατού στη Σμύρνη.