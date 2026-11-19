Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Οι Ατλάντα Χακς με μεγάλη εμφάνιση άλωσαν την έδρα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, επικρατώντας με 117-112.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν ανώτεροι στο πρώτο δωδεκάλεπτο και προηγήθηκαν με 31-29 στην λήξη του, ενώ με επί μέρους 33-22 στη δεύτερη περίοδο, έκλεισαν το ημίχρονο με προβάδισμα 13 πόντων (64-51).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Θάντερ έκαναν την αντεπίθεσή τους και με επί μέρους 19-32, ισοφάρισαν σε 83-83 και μετέτρεψαν την τελευταία περίοδο της αναμέτρησης σε... θρίλερ.

Στο τέταρτο δωδεκάλεπτο οι δύο ομάδες έδωσαν μεγάλη «μάχη» για τη νίκη, όμως στο φινάλε οι Χοκς πήραν καλύτερες αποφάσεις στην επίθεση και έφυγαν από την Οκλαχόμα με ένα μεγάλο διπλό.

Ο Ονιέκα Οκόνγκου με 28 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Χοκς, με τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να ξεχωρίζει για τους Θάντερ με 34 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης