Aρχικά ο γκαρντ της Φενέρμπαχτσε κλήθηκε να σχολιάσει διάφορα φαγητά, αναφέροντας ότι δεν έχει δοκιμάσει ποτέ ελληνικό σουβλάκι, χωρίς να δώσει την κριτική του.
Στη συνέχεια η κουβέντα μεταφέρθηκε στις έδρες της Euroleague, με τον Χόρτον-Τάκερ να επιλέγει τα γήπεδα της Φενέρ, της Ζάλγκιρις, του Παναθηναϊκού ως underrated.
Αντίθετα ο Χόρτον-Τάκερ ανέφερε ότι το ΣΕΦ και η έδρα της Βίρτους Μπολόνια είναι υπερεκτιμημένα, με τον Αμερικανό στη συνέχεια να βαθμολογεί και την Μύκονο ως underrated.
OVERRATED OR UNDERRATED WITH TALEN HORTON-TUCKER ↕️🔥 ⠀ Presented by Bwin ⠀ Food 🍕 Basketball 🏀 Home courts 🏟️ Car brands 🏎️ Travel destinations ✈️ ⠀ 🎙️ Hosted by Dionysis Aravantinos @AravantinosDA ⠀ #TalenHortonTucker #OverratedOrUnderrated #SKWEEK https://t.co/RN2oDnLQM8— SKWEEK (@SkweekSports) November 18, 2026