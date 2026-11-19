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Ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ κλήθηκε να απαντήσει στο challenge overrated or underrated, χαρακτηρίζοντας την έδρα του Ολυμπιακού ως υπερεκτιμημένη.

Aρχικά ο γκαρντ της Φενέρμπαχτσε κλήθηκε να σχολιάσει διάφορα φαγητά, αναφέροντας ότι δεν έχει δοκιμάσει ποτέ ελληνικό σουβλάκι, χωρίς να δώσει την κριτική του.

Στη συνέχεια η κουβέντα μεταφέρθηκε στις έδρες της Euroleague, με τον Χόρτον-Τάκερ να επιλέγει τα γήπεδα της Φενέρ, της Ζάλγκιρις, του Παναθηναϊκού ως underrated.

Αντίθετα ο Χόρτον-Τάκερ ανέφερε ότι το ΣΕΦ και η έδρα της Βίρτους Μπολόνια είναι υπερεκτιμημένα, με τον Αμερικανό στη συνέχεια να βαθμολογεί και την Μύκονο ως underrated.