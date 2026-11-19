Οι εμφανίσεις του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις την φετινή σεζόν βρέθηκαν στο... μικροσκόπιο γνωστής ευρωπαϊκής ιστοσελίδα που ασχολείται με το μπάσκετ.

Το «Basketball Sphere», έκανε ανάλυση των εμφανίσεων του Αμερικανού φόργουορντ του Παναθηναϊκού, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι ο έμπειρος καλαθοσφαιριστής χρειάζεται ξανά τη σπίθα του Κόμπι Μπράιαντ.

«Ο λόγος για τον οποίο ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει δυσκολίες ίσως είναι πιο προφανής από ό,τι φαίνεται αρχικά, και μπορεί να έχει να κάνει με τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, ο οποίος δεν μοιάζει καθόλου με τον παίκτη που ήταν την περασμένη σεζόν ή κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών του στη Φενερμπαχτσέ», αναφέρει αρχικά η ανάλυση.

Αναλυτικά η ανάλυση για τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις:

«Στο παρελθόν, ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν το επίκεντρο της επίθεσης – κάποιος στον οποίο η ομάδα μπορούσε να βασιστεί στις κρίσιμες στιγμές, και συχνά ανταποκρινόταν σε αυτή την εμπιστοσύνη με σημαντικές ενέργειες σε αποφασιστικές στιγμές.

Αυτό απλώς έλειπε στα τελευταία παιχνίδια, και ο λόγος για τον οποίο ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις φαίνεται παθητικός δεν είναι εύκολο να αναλυθεί αμέσως. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που παίζουν ρόλο, και φαίνεται ότι η πληθώρα των αστέρων στο ρόστερ εμποδίζει τον 31χρονο να αποδώσει τα αποτελέσματα στα οποία έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε.

Πτώση στην απόδοση

Αυτή τη στιγμή, μοιάζει πολύ περισσότερο με τον παίκτη που ήταν κατά τις πρώτες του σεζόν με την Ζαλγκίρις και τη Φενερμπαχτσέ, ή κατά τη μοναδική του σεζόν με τη Μπαρτσελόνα, όταν δεν είχε κεντρικό ρόλο – κάτι που είναι ιδιαίτερα απογοητευτικό, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα έχει δείξει και αποδείξει από τότε.

Είναι σαφές ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ακόμα χρόνο για να σταθεροποιηθούν οι ρόλοι, και αυτό είναι απλώς το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα. Ενώ δίνεται πολύ μεγαλύτερη προσοχή σε άλλους παίκτες όπως ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ο Γάλλος πάουερ φόργουορντ δεν ήρθε ποτέ για να οδηγήσει την επίθεση. Ο Χέις-Ντέιβις, όμως, ήρθε για αυτό.

Όταν επέστρεψε για πρώτη φορά από τον τραυματισμό στο δεξί του χέρι, φαινόταν σαν να μην είχε χάσει καθόλου το ρυθμό του: 13 πόντοι εναντίον της Μακάμπι Τελ Αβίβ, 19 εναντίον της Φενερμπαχτσέ, 14 εναντίον του Παρτιζάν, 8 εναντίον της Χάποελ Τελ Αβίβ (3/13 σουτ) και 18 εναντίον της Μπασκόνια – πολύ σταθερά νούμερα, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι σε αυτούς τους αγώνες, εκτός από την ήττα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με κυριαρχικό τρόπο.

Αμέσως μετά τον αγώνα με τη Μπασκόνια, ωστόσο, σημειώθηκε μια σημαντική αλλαγή στην ομάδα. Ο Κέντρικ Ναν επέστρεψε από τραυματισμό και, από την επιστροφή του, ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις μοιάζει με σκιά του εαυτού του: 7 πόντοι εναντίον της Αρμάνι, 11 εναντίον της Αναντολού Εφές, 0 εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, 9 εναντίον της Μπαρτσελόνα και 9 εναντίον της Βίρτους.

Όλα αυτά είναι αριθμοί κάτω του μέσου όρου για έναν παίκτη του βεληνεκούς του, κάτι που υπογραμμίζεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι έχει επιχειρήσει περισσότερες από έξι προσπάθειες σουτ μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Μειωμένη συμμετοχή και παθητικότητα

Σύμφωνα με το Crunch, το ποσοστό συμμετοχής του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων σεζόν (17,5%), κάτι που λέει πολλά για το πόσο υποτιμημένος έχει μείνει, αλλά και για το πόσο παθητικός φαίνεται συνολικά – αν και όχι στην άμυνα.

Η αμυντική του απόδοση παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο, όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι, όταν βρίσκεται στο γήπεδο, ο Παναθηναϊκός καταγράφει αμυντικό δείκτη 106,4, σε σύγκριση με 110,5 πόντους ανά 100 κατοχές χωρίς αυτόν, πράγμα που σημαίνει ότι σίγουρα δεν πρόκειται για περίπτωση παίκτη που έχει αποσυνδεθεί ή έχει χάσει την προσοχή του.

Η παθητικότητά του εκδηλώνεται αποκλειστικά στην επίθεση. Φυσικά, όλοι καταλαβαίνουν ότι δεν μπορεί να σημειώσει τα ίδια στατιστικά που είχε σε άλλες ομάδες όπου περιβαλλόταν από πολύ λιγότερο ταλέντο, αλλά αυτό που μπορεί να απαιτήσει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις είναι μεγαλύτερη επιθετικότητα.

Ο Κέντρικ Ναν, ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο Κώστας Σλούκας και οι υπόλοιποι παίκτες της ομάδας μοιράζονται την ευθύνη να τον βρίσκουν σε καλές θέσεις, όμως αυτό απαιτεί επίσης επιθετικότητα από την πλευρά του – να μην περιμένει το παιχνίδι να έρθει σε αυτόν, αλλά να βγει μπροστά και να πάρει τα ηνία στα χέρια του.

Πίσω στην εποχή που αγωνιζόταν στη Φενερμπαχτσέ, στράφηκε στον αείμνηστο, μεγάλο Κόμπι Μπράιαντ για έμπνευση, προκειμένου να βγει από μια περίοδο κακής φόρμας.

«Μόλις είδα ένα βίντεο. Ο Κόμπι Μπράιαντ έδινε συνέντευξη και τον ρώτησαν: “Φαίνεται ότι έχεις χτυπήσει σε τοίχο”. Εκείνος απάντησε: “Δεν νομίζω, αλλά αν συνέβαινε αυτό, απλά θα έτρεχα να σπάσω τον τοίχο”», είχε δηλώσει τότε ο Χέις-Ντέιβις στο EuroLeague TV.

Ίσως πρέπει να ξαναδεί αυτό το βίντεο, γιατί αυτή η εκδοχή του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις δεν είναι αυτή στην οποία βασιζόταν ο Παναθηναϊκός πριν την έναρξη της σεζόν – και πρέπει να ξαναβρεί τον παλιό Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις πολύ σύντομα, γιατί χωρίς τη συμβολή του, το ανώτατο όριο αυτής της ομάδας μειώνεται αυτόματα σημαντικά».