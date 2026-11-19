Ο Τίμι Άλεν μίλησε μετά την ήττα της Μανρέσα από τον ΠΑΟΚ, αναφέρθηκε στην πρώην ομάδα του και τους παλιούς του συμπαίκτες, ενώ αποθέωσε τον κόσμο της ισπανικής ομάδας.

Ο Τίμι Άλεν βρέθηκε απέναντι στην πρώην ομάδα του, τον ΠΑΟΚ, στην αναμέτρηση της Μανρέσα με τον Δικέφαλο, που ολοκληρώθηκε με νίκη των «ασπρόμαυρων» με 80-88. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Αμερικανός αναφέρθηκε στα συναισθήματά του για την επιστροφή του απέναντι στον ΠΑΟΚ, αλλά και στους λόγους που η ομάδα του δεν κατάφερε να πάρει το θετικό αποτέλεσμα.

«Μου αρέσει να ανταγωνίζομαι. Δεν έχει σημασία απέναντι σε ποιον αγωνίζομαι. Προφανώς έπαιξα στον ΠΑΟΚ πέρυσι και έχω τον μεγαλύτερο σεβασμό για τον οργανισμό. Αλλά θα έλεγα ψέματα αν υποστήριζα ότι δεν ήθελα να τον κερδίσω. Όπως θέλω να κερδίζω κάθε ομάδα που αντιμετωπίζω», ανέφερε αρχικά.

Για την εξέλιξη του παιχνιδιού και τα λάθη της Μανρέσα στα κρίσιμα λεπτά, σημείωσε: «Κάναμε πάρα πολλά λάθη στο τέλος. Νομίζω ότι ήταν περισσότερο δικό μας το φταίξιμο παρά αποτέλεσμα όσων έκανε ο αντίπαλος. Δεν εκτελέσαμε σωστά στην επίθεση και αυτό μας κόστισε. Θα μάθουμε όμως από αυτό. Έχουμε βελτιωθεί πολύ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και θα συνεχίσουμε να προοδεύουμε».

Ερωτηθείς για τη μάχη της δεύτερης θέσης στον όμιλο, ο Άλεν τόνισε: «Θέλουμε να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Τα πηγαίνουμε πολύ καλά στο EuroCup και αρχίζουμε να βρίσκουμε τον ρυθμό μας στην ACB, αν και πρέπει να βελτιώσουμε τη θέση μας εκεί. Θέλουμε την καλύτερη δυνατή κατάταξη για την επόμενη φάση και να παίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η τοποθέτησή του για τον φετινό ΠΑΟΚ και τους πρώην συμπαίκτες του.

«Έχω μεγάλο σεβασμό για τους πρώην συμπαίκτες μου. Γνωρίζω και κάποιους από τους νέους παίκτες, όπως τον Ρέικουον από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τους σέβομαι και τους εύχομαι τα καλύτερα. Δεν είμαι όμως πλέον μέλος της ομάδας, οπότε δεν την υποστηρίζω. Νομίζω ότι αυτό είναι φυσιολογικό».

Κλείνοντας, ο Αμερικανός αποθέωσε τη Μανρέσα και τους φιλάθλους της, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντική είναι για τον ίδιο η παρουσία του στην ισπανική ομάδα.

«Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ. Λατρεύω την Ισπανία, την πόλη της Μανρέσα και την κοινότητά της. Έχουμε τους καλύτερους φιλάθλους. Πραγματικούς φιλάθλους, που μας στηρίζουν τόσο όταν κερδίζουμε όσο και όταν δεν πηγαίνουμε καλά. Δεν επιτίθενται στους παίκτες τους, αλλά τους υποστηρίζουν. Έχω εισπράξει εδώ περισσότερη αγάπη από όση σε ολόκληρη την επαγγελματική μου καριέρα. Είμαι ευγνώμων για το παρελθόν μου και για το σημείο στο οποίο βρίσκομαι σήμερα. Έχω τον απόλυτο σεβασμό για τον ΠΑΟΚ».