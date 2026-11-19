Ο Μπριν Ταϊρί αποθέωσε τον κόσμο του ΠΑΟΚ για την παρουσία του στη Μανρέσα, στάθηκε στην αντίδραση της ομάδας παρά τις σημαντικές απουσίες και έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει του ντέρμπι με τον Άρη.

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Μανρέσα με 88-80, με τον Ταϊρί να πραγματοποιεί ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση και να αναδεικνύεται σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Αμερικανός γκαρντ στάθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία των φίλων του Δικεφάλου στις εξέδρες, τονίζοντας πως η στήριξή τους αποτελεί σημαντική πηγή ενέργειας και αυτοπεποίθησης για τον ίδιο.

Για τη μεγάλη νίκη επί της Μανρέσα:

«Όπως είπατε, είναι μια τεράστια νίκη για εμάς. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, με εξαιρετικούς παίκτες. Θέλω όμως πρώτα να ευχαριστήσω τους οπαδούς μας που ήρθαν να μας υποστηρίξουν. Ήταν απίστευτοι. Δεν ξέρω πόσες φορές το έχω πει φέτος, αλλά μας δίνουν ενέργεια. Ειδικά για εμένα, όταν βλέπω τον κόσμο μας εδώ, μου δίνει πραγματικά αυτοπεποίθηση. Τους ευχαριστώ που ήρθαν. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη».

Για την αντίδραση του ΠΑΟΚ μετά το δύσκολο πρώτο ημίχρονο:

«Αυτό είναι το μπάσκετ. Εκείνοι έκαναν τις φάσεις τους και εμείς δυσκολευτήκαμε αρκετά. Και στο δεύτερο ημίχρονο υπήρχαν δύσκολες στιγμές, αλλά μείναμε ενωμένοι. Απόψε δείξαμε ότι είμαστε πραγματική ομάδα και κάναμε όσα έπρεπε για να κερδίσουμε».

Για τη νίκη παρά τις απουσίες των Όσμαν και Φόστερ:

«Θέλω να αναφερθώ στον Τζέντι και τον Μάρκους. Είναι δύο τεράστια κομμάτια της ομάδας μας και μας λείπουν πολύ. Έχουμε όμως κι άλλους καλούς παίκτες, που απόψε βγήκαν μπροστά και κάλυψαν τα κενά τους.

Ο Τζέντι και ο Μάρκους είναι από τους καλύτερους παίκτες μας, αλλά οι απουσίες τους έδωσαν την ευκαιρία σε άλλους να κάνουν το βήμα παραπάνω. Όπως είδατε, ο Τρέβορ Χάτζινς μπήκε και μας βοήθησε πάρα πολύ. Το ίδιο έκαναν και οι υπόλοιποι. Ήταν ένα σπουδαίο παιχνίδι για εμάς».

Για το ντέρμπι του Σαββάτου με τον Άρη:

«Προφανώς είναι ένα τεράστιο παιχνίδι για τη Θεσσαλονίκη και το ελληνικό μπάσκετ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, ειδικά επειδή παίζουμε στην έδρα μας. Ξέρω ότι οι οπαδοί μας θα έρθουν να μας υποστηρίξουν και η ατμόσφαιρα θα είναι τρελή.

Για εμένα, όμως, είναι ακόμη ένα παιχνίδι. Έτσι το αντιμετωπίζω. Θα συγκεντρωθώ στην προπόνηση, ξέρω ότι η ομάδα μου θα είναι έτοιμη και το Σάββατο θα μπούμε με την ίδια ένταση, προσπαθώντας να παραμείνουμε αήττητοι στο ελληνικό πρωτάθλημα».