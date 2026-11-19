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Ο Αντρέα Τρινκιέρι στάθηκε στην αντίδραση του ΠΑΟΚ, στην καθοριστική άμυνα της τελευταίας περιόδου και στις δυσκολίες που δημιουργούν οι απουσίες των Όσμαν και Φόστερ.

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Μανρέσα με 88-80, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να στέκεται στη σημασία του αποτελέσματος, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση, παρά τα προβλήματα και τις σημαντικές απουσίες.

Ο Ιταλός τεχνικός αναφέρθηκε στην αμυντική εικόνα του Δικεφάλου στο τελευταίο δεκάλεπτο, στα λάθη που αποδείχθηκαν καθοριστικά, ενώ μίλησε και για τη χρησιμοποίηση του Γκρέι στη θέση «3».

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για τη νίκη και την εξέλιξη της αναμέτρησης:

«Γνωρίζαμε ακριβώς τη σημασία αυτού του αγώνα. Είχαμε το ίδιο ρεκόρ με τη Μανρέσα, η οποία παίζει πολύ καλό και ποιοτικό μπάσκετ. Ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ξεκινήσαμε αργά, δεχθήκαμε 31 πόντους στην πρώτη περίοδο και τίποτα δεν φαινόταν να λειτουργεί.

Με κάποιον τρόπο καταφέραμε να μειώσουμε τη διαφορά στη δεύτερη περίοδο, αλλά είχαμε ξανά ένα τραγικό ξεκίνημα στο τρίτο δεκάλεπτο. Παρά τις κακές στιγμές μας, καταφέραμε να παίξουμε το καλύτερό μας μπάσκετ όταν πραγματικά μετρούσε.

Δεν είναι εύκολο όταν σου λείπουν ο Όσμαν και ο Φόστερ, δύο παίκτες που αγωνίζονται σε κοντινές θέσεις και είναι από τους βασικούς μας σκόρερ.

Κρατήσαμε τη Μανρέσα στους 11 πόντους στην τέταρτη περίοδο και πήραμε τις σωστές αποφάσεις στο τέλος. Οι αντίπαλοι που έρχονται εδώ κάνουν κατά μέσο όρο 21 λάθη, επειδή η Μανρέσα παίζει πολύ επιθετική άμυνα και πιέζει εξαιρετικά. Εμείς κάναμε λιγότερα λάθη από τη Μανρέσα και αυτός είναι ο λόγος που κερδίσαμε».

Για το αν πρόκειται για τη μεγαλύτερη νίκη του ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής στη σεζόν:

«Είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω. Αισθάνομαι ότι μπορεί να έχετε δίκιο, αλλά εγώ δουλεύω παιχνίδι με παιχνίδι και ήδη σκέφτομαι τι πρέπει να κάνουμε στη συνέχεια.

Αν αναλογιστούμε πώς εξελίχθηκε η αναμέτρηση, τις απουσίες, τους παίκτες που δεν είχαν ρυθμό στην πρώτη περίοδο και τα πολλά λάθη, θα μπορούσαμε πραγματικά να καταρρεύσουμε.

Όμως αυτό το παιχνίδι ήταν υπερβολικά σημαντικό για την ομάδα μου. Είχαμε το ίδιο ρεκόρ με τη Μανρέσα και πλέον έχουμε δύο νίκες απέναντί της. Έχουμε το 2-0 στις μεταξύ μας αναμετρήσεις, κάτι που μας δίνει σημαντικό πλεονέκτημα».

Για τα σχήματα με τρεις ψηλούς και τη χρησιμοποίηση του Γκρέι στη θέση «3»:

«Σε ό,τι κάνεις υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Με ένα ψηλότερο σχήμα μπορείς να είσαι καλύτερος στα ριμπάουντ και στην άμυνα.

Από την άλλη, πρέπει να γίνουμε πολύ καλύτεροι στην επίθεση, γιατί όταν παίζεις με τρεις ψηλούς, οι αποστάσεις στο παρκέ είναι διαφορετικές.

Θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό, γιατί δεν γνωρίζουμε πότε θα επιστρέψουν οι παίκτες μας. Ξέρουμε ότι ο Τζέντι θα επιστρέψει την άνοιξη, αλλά για τον Μάρκος δεν γνωρίζουμε ακόμη.

Επομένως, πρέπει να βρω πέντε παίκτες που μπορούν να λειτουργήσουν μαζί στο παρκέ. Αυτή είναι η δουλειά μου».