Άρης και Βασίλης Σπανούλης έχουν δημιουργήσει μια κανονικότητα, κατά την οποία οι κιτρινόμαυροι κερδίζουν "βρέξει" - "χιονίσει". Γράφει ο Κωνσταντίνος Τσίπτσιος

Γίνεται όλο και καλύτερο. Όσο κυλάει η σεζόν ο Άρης γίνεται όλο και πιο ακούραστος και βρίσκει νέους τρόπους για να κερδίζει. Απέναντι στην, ίσως, πιο "high tempo" ομάδα της διοργάνωσης και πρωτοπόρο του γαλλικού πρωταθλήματος οι κιτρινόμαυροι ήταν πιο γρήγοροι, πιο ανθεκτικοί και πιο εύστοχοι στα κρίσιμα σουτ, για να καταφέρουν ένα ακόμη "W". Στην έδρα του ο Θεός του Πολέμου παραμένει αήττητος και, πραγματικά, δεν βλέπω να χάνει ως τα πλέι οφ της GBL. Που, και εκεί, παίζεται...

Πολλοί πίστεψαν πως, επειδή ο Άρης προέρχονταν από την νίκη επί του Ολυμπιακού, η... κάποια Λε Μαν θα του φαίνονταν παιχνιδάκι. Η πραγματικότητα όμως, για όσους ξέρουν και βλέπουν, λέει πως τα δύο παιχνίδια δεν έμοιαζαν σε τίποτα το ένα με το άλλο. Οι παίκτες του Σπανούλη άφησαν πίσω τους τον Ολυμπιακό των προβλημάτων και των απουσιών και αντιμετώπισαν μια φρέσκια ομάδα, με ταλέντο και αθλητικότητα. Απέναντι στον Γουεμπανιάμα των φτωχών, τον Πέντα (12 π.), ο οποίος με το άνοιγμα χεριών του και το άλμα του κάλυπτε όλο το Nick Galis Hall, κατάλαβε από νωρίς πως τα πράγματα θέλουν καθαρό μυαλό και υπομονή.

Οι περισσότεροι από τους παίκτες του Σπανούλη δεν την είχαν για αρκετό διάστημα του αγώνα. Λίγο τα σφυρίγματα των διαιτητών, λίγο κάτι plays του αντιπάλου, που τον έπιαναν στον ύπνο, δε θέλει και πολύ. ο Άρης βρέθηκε να νιώθει την ανάσα της Λε Μαν για αρκετή παραπάνω ώρα απ'όσο θα περίμεναν οι περισσότεροι. Δεν κινδύνευσε βέβαια, όμως πιέστηκε.

Εκεί όμως ξεκινάει το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ομάδας της Θεσσαλονίκης, από το οποίο προέρχονται οι περισσότερες νίκες της σεζόν. Έχει ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΥΣ παίκτες για να αλλάζει τα δεδομένα του αγώνα. Δεν τραβάει ο Ερλ και ο Λιντέλ; Φορτώθηκαν με φάουλ; Κανένα πρόβλημα, θα μπει ο Ντιμιτρίεβιτς και ο Μόργκαν και θα κουβαλήσουν στο σκοράρισμα. Δεν τραβάει ο Κώστας; Θα μπει ο Μπιρτς και θα "καθαρίσει" σε άμυνα και επίθεση.

Για άλλη μια φορά οι καλοί παίκτες της ομάδας "μίλησαν" στο φινάλε. Όπως πρέπει και όπως έχει πραγματική αξία. Ο Μόργκαν τα έβαλε όλα, ο Μοκόκα ήταν ογκόλιθος στην άμυνα (και τα έβαλε επίσης), ο Μήτρου Λονγκ (η μεγαλύτερη εξέλιξη από πέρσι) έκλεβε όλες τις μπάλες και ο Σπανούλης ζητούσε όλο και περισσότερα.

Πραγματικά, βλέποντας τον αντίπαλο και τις λάθος επιλογές του Άρη δεν μπορούσα να πιστέψω με πόση άνεση η ομάδα παρέμενε στο +8 , +9 συνεχώς και πείστηκα πως, αν δεν μπορείς να χάσεις αυτό το ματς, ίσως και να μην χάσεις κανένα στην έδρα σου. Πως; Με τι τρόπο; Η ομάδα σε νορμάλ τέμπο είναι πιο γρήγορη από τον αντίπαλο και σε γρήγορο τέμπο είναι σκληρή και εύστοχη. Πόσοι πρέπει να τα χάνουν ή πόσο χαμηλά πιστεύει κάποιος πως θα μείνει στο σκοράρισμα η ομάδα για να είναι δίκαιο;

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε και είναι ήδη πίσω μας.

Στην Πυλαία ο Άρης παίζει ένα ακόμη ματς, όμως το πιο δύσκολο της σεζόν του. Όχι βάσει αντιπάλου, ο οποίος έχει μια σημαντική απουσία, η οποία δεν το κάνει τόσο δίκαιο (ή όπως θα το θέλαμε) για ένα ντέρμπι πρωτοπόρων. Έχει όμως ένα γήπεδο που θα είναι καμίνι και θα αποτελέσει την πρώτη πραγματικά εχθρική έδρα για την ομάδα του Σπανούλη στη σεζόν. Αδιαμφισβήτητα την ΠΙΟ εχθρική ως το τέλος. Δεν πιστεύω πως στο ΟΑΚΑ ή στην Σανέλ θα είναι το ίδιο.

Το ερώτημα για μένα, προσωπικά, είναι το πως θα διαχειριστεί η ομάδα τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Αν μπουν φοβισμένα, το παιχνίδι θα είναι πολύ οριακό. Αν όχι, έχουν το προβάδισμα. Βάσει τέμπο, βάσει επιλογών, βάσει τριπόντου, βάσει φυζικάλιτι. (Ξαναλέω, με Οσμάν θα ήταν αλλιώς. Μιλάμε για το κορυφαίο όνομα στη θέση του στην Ευρώπη!).

Μακάρι να δούμε ένα ωραίο ματσάκι. Τόσο ο Άρης, όσο και ο ΠΑΟΚ, χάσουν - κερδίσουν, θα χαμογελούν. Το καλό τώρα αρχίζει για τις δύο ομάδες. Είμαστε τυχεροί που ζούμε την κοσμογονία της δεύτερης γενιάς του μπάσκετ της πόλης. Θα βγάλουμε όμορφα γούστα κύριοι.

ΥΓ Ματ Μόργκαν είναι απόλαυση να βλέπει κανείς το μπάσκετ σου και αυτό το βρωμόχερο που έχεις. Ο κόσμος δεν έχει πάρει χαμπάρι ακόμη τι είσαι ικανός να κάνεις.