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Οι Ντάλας Μάβερικς μετά από τρεις σερί ήττες έβγαλαν αντίδραση απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, επικρατώντας με 116-94.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν αποφασισμένοι για τη νίκη και προηγήθηκαν με 35-25 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα 13 πόντων (62-49).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Μάβερικς συνέχισαν την κυριαρχία τους απέναντι στους Ουόριορς, που ήταν ανήμποροι να ακολουθήσουν τον ρυθμό των Τεξανών, με τους γηπεδούχους να φτάνουν με άνεση στη νίκη.

Ο Κούπερ Φλαγκ με 33 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ριμπάουντ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών, με τον Ουίλ Ρίτσαρντ να ξεχωρίζει για τους Ουόριορς με 20 πόντους και 3 ασίστ.

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