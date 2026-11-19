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Με τη φανέλα της Άστον Βίλα θα συνεχίσει να αγωνίζεται και τα επόμενα χρόνια ο Αμαντού Ονάνα, με τους Άγγλους να «δένουν» τον Βέλγο χαφ έως το 2031.

Στην Άστον Βίλα θα παραμείνει έως το 2031 ο Αμαντού Ονάνα, καθώς οι «Χωριάτες» ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας με τον 25άχρονο αμυντικό χαφ.

Ο Βέλγος διεθνής προέρχεται από σοβαρό τραυματισμό, καθώς το περασμένο καλοκαίρι υπέστη ρήξη χιαστού με αποτέλεσμα να μην έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Ο τραυματισμός του Ονάνα συνέβη κατά τη διάρκεια αγώνα ανάμεσα στο Βέλγιο και τις ΗΠΑ για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ομάδα του Μπέρμιγχαμ έχει πίστη στις δυνατότητές του. Την περασμένη σεζόν υπήρξε βασικός υπό την τεχνική καθοδήγηση του Ουνάι Έμερι. Συγκεκριμένα, είχε 38 συμμετοχές και δύο γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.